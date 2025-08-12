Grêmio anuncia rescisão de contrato com Nathan Pescador

Nathan fez 47 partidas pelo Grêmio, com apenas um gol e uma assistência pelo clube. LUCAS UEBEL / Grêmio / Divulgação

O Grêmio anunciou nesta terça-feira (12) a saída do meia Nathan Pescador. O jogador tinha contrato até o final de 2025 com o Tricolor, mas chegou a acordo para antecipar a saída.

A negociação começou nos últimos dias, mas a conclusão das tratativas foi oficializada nesta terça. A saída do meio-campista é um dos motivos pensados pela direção para mexer no grupo de jogadores.

Contratado em 2023, e apresentado junto a André Henrique, Nathan fez ao todo 47 jogos pelo Grêmio. O meia termina a passagem pelo clube com apenas um gol marcado e uma assistência.

Em 2025, o jogador participou de apenas quatro partidas. Três das oportunidades foram dadas por Mano Menezes. Após entrar no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Vitória, o meia foi titular contra Bragantino e Sportivo Luqueño.

