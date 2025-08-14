Grêmio anuncia empréstimo de volante para clube do Exterior

Carballo foi anunciado pelo Grêmio em 20 de dezembro de 2022. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio informou na noite desta quarta-feira (14) o empréstimo de Felipe Carballo ao futebol dos Estados Unidos. Em nota, o Tricolor diz que "aceitou proposta do Portland Timbers pelo empréstimo oneroso do meio-campista uruguaio" até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra estipulada ao final do período.

Durante sua passagem pelos Estados Unidos, com a camisa do New York Red Bulls, o volante disputou 26 partidas, sendo 18 como titular, com dois gols e uma assistência.

Carballo foi anunciado pelo Grêmio em 20 de dezembro de 2022. O atleta, que veio do Nacional-URU, disputou 40 jogos pelo Tricolor e fez dois gols.