Grêmio anuncia a contratação de peruano que foi algoz do clube na Sul-Americana

O peruano Erick Noriega é o novo reforço do Grêmio para a temporada de 2025. O atleta, de 23 anos, vem do Alianza Lima, algoz do Tricolor nos playoffs da Sul-Americana deste ano.
Noriega é zagueiro de origem, mas tem atuado como volante. Anunciado nesta quinta-feira (21), ele assina contrato com o clube gaúcho até 2028. O atleta havia desembarcado em Porto Alegre na terça-feira (19).
O Grêmio avaliou positivamente algumas características do primeiro volante, como desarme e bom passe longo. A função já era uma carência identificada pela comissão técnica há alguns meses.
Futebol japonês
Nascido no Japão, o jogador é naturalizado peruano e tem sido convocado recentemente pela seleção da América do Sul. Noriega iniciou a carreira no futebol japonês e defende o Alianza Lima desde 2024. Em 2025, soma 35 jogos, entre clube e seleção, tendo marcado dois gols.
Em junho, o volante esteve entre os convocados do Peru para os jogos das Eliminatórias. Na oportunidade, entrou em campo no segundo tempo do empate sem gols diante da Colômbia.
