Grêmio anuncia a contratação de Arthur: "Eu bati o pé pra voltar. É minha casa! Minhas raízes!"

O Grêmio anunciou o retorno de Arthur nesta quinta-feira (28). Aos 29 anos, o meio-campista campeão da Libertadores em 2017 volta ao clube que o formou sete anos depois de ser vendido ao Barcelona.

O jogador assinou contrato até o final de junho de 2026, com a possibilidade de prorrogação até dezembro, depois de desembarcar em Porto Alegre na segunda-feira (25) e realizar exames médicos.

— Eu bati o pé pra voltar pro Grêmio. É minha casa! Minhas raízes! — disse Arthur no anúncio oficial do retorno ao clube gaúcho.

Na terça (26), a Juventus oficializou o empréstimo de Arthur ao Grêmio. No comunicado publicado no site oficial, o clube italiano escreveu que o "meio-campista está ansioso por uma nova experiência no Brasil".

Ele chega à Capital em boas condições físicas, após ter participado de toda a pré-temporada com a Juventus, mas a estreia com a camisa tricolor deve levar algum tempo. Seu último jogo foi pelo Girona, no dia 29 de maio.

Carreira na Europa

Vendido pelo Grêmio em meio à temporada de 2018, Arthur viveu uma boa primeira temporada no Barcelona. No entanto, a partir dali, não conseguiu mais se firmar no futebol europeu.

Da Catalunha foi para Turim, para defender a Juventus. Mais uma vez, não conseguiu apresentar o futebol que chamou atenção da Europa, principalmente em 2017, quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio.

Foi emprestado ao Liverpool, à Fiorentina e, por último, ao Girona-ESP.