Grêmio

Oficial
Notícia

Grêmio anuncia a contratação de Arthur: "Eu bati o pé pra voltar. É minha casa! Minhas raízes!"

Jogador foi revelado no Tricolor e estava na Europa desde 2018, quando foi vendido ao Barcelona

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS