Grêmio analisa a contratação de Marcelo Grohe

Marcelo Grohe é ídolo do Grêmio. LUCAS UEBEL / Grêmio,Divulgação

Depois de três tentativas frustradas de realizar a contratação, o Grêmio voltou a analisar o retorno de Marcelo Grohe, 38 anos.

Livre no mercado desde junho após encerrar o contrato com o Al-Kholood, da Arábia Saudita, o goleiro foi oferecido nos últimos dias para a direção com o Grêmio.

O assunto deve ser discutido nos próximos dias entre a direção e a comissão técnica. A ideia é avaliar a possibilidade de integrar mais um jogador para a posição, com Tiago Volpi e Gabriel Grando.

Trajetória no Grêmio

Formado na base do Tricolor, o goleiro virou um dos ídolos da torcida pelo desempenho nas conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017.

Grohe chegou a base gremista ainda adolescente, no ano 2000. Permaneceu no clube até 2018, mas só em 2014 que assumiu a titularidade absoluta. Antes disso foi reserva dos goleiros Saja, Victor e Dida.

Leia Mais Como foram as temporadas de Grohe desde que saiu do Grêmio

Nascido em família gremista, deixou o clube rumo ao futebol árabe em 2018, após se consolidar com as conquistas da Copa do Brasil em 2016 e do Tri da América em 2017. Nos últimos anos no Tricolor recebeu o apelido de "MilaGrohe" em referência as grandes defesas (milagres) que realizou.

Números no Grêmio:

Grêmio: 408 jogos, 334 gols sofridos e 8 títulos

Em 2024/2025

Na última temporada, Grohe fez 33 jogos como titular. Ele terminou o campeonato entre os cinco goleiros com mais defesas, com 102.

Números no futebol árabe:

Al-Ittihad: 134 partidas, 115 gols sofridos e dois títulos

134 partidas, 115 gols sofridos e dois títulos Al-Kholood: 33 jogos e 63 gols sofridos