Grêmio abre semana de treinos projetando três reforços para o jogo contra o Sport

Mano terá novidades contra o Sport. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio iniciou, na manhã desta terça-feira (5), no CT Luiz Carvalho, a preparação para a partida contra o Sport, marcada para domingo (10), pelo Brasileirão. Mano Menezes poderá contar com três novidades: Balbuena, Carlos Vinícius e Cuéllar.

O colombiano Cuéllar vem evoluindo nos trabalhos diários e pode ser relacionado para o confronto. Sob supervisão do preparador físico Rogério Dias, o volante se aproxima da melhor condição física para retornar aos gramados. Ele não atua desde o dia 7 de maio, no empate com o Atlético Grau, do Peru, pela Copa Sul-Americana.

Balbuena deve ser titular

Balbuena e Carlos Vinícius já têm suas presenças garantidas. O próprio técnico Mano Menezes confirmou a participação dos dois reforços no duelo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

O zagueiro paraguaio, inclusive, deve iniciar como titular no jogo do próximo fim de semana. A suspensão de Kannemann abre espaço para que Balbuena forme dupla de zaga com Wagner Leonardo.

Lateral direita

O treinador também precisa resolver a situação da lateral direita. Sem João Pedro, João Lucas e Gustavo Martins, todos lesionados, a tendência é de que Camilo seja o escolhido para atuar no setor.