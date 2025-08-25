Grêmio abre inscrições das chapas para eleição no Conselho Deliberativo

Eleição para renovação do Conselho Deliberativo acontecerá no dia 27 de setembro. Camila Hermes / Agencia RBS

O Grêmio iniciou nesta segunda (25) o período de inscrições para as chapas interessadas na eleição de 150 novos conselheiros e 30 suplentes ao Conselho Deliberativo.

A eleição de renovação de parte do Conselho acontecerá no dia 27 de setembro. Para que uma chapa tenha seus nomes eleitos, será preciso superar a cláusula de barreira de 15% dos votos válidos. O número de eleitos de cada uma das chapas será proporcional aos votos recebidos.

Os novos conselheiros eleitos farão terão mandato que compreende o período de 2025 a 2031. O prazo para a inscrição das chapas vai até as 18h da próxima sexta-feira (29).

Calendário de eleições

Essa será a primeira eleição do calendário gremista. Após a escolha dos novos conselheiros, uma mesa diretora do órgão também será eleita.

Após a renovação de parte do Conselho, os movimentos para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo. Isso deve ocorrer no início de novembro. As chapas serão inscritas em um prazo de cinco dias.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Quem somar mais de 20% dos votos dentro do universo de 343 conselheiros aptos a votar, avança para a assembleia de associados.