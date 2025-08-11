Grêmio 0x1 Sport: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão 

Grêmio não conseguiu superar o Sport. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio conheceu sua oitava derrota no Brasileirão ao perder para o Sport por 1 a 0 na Arena, neste domingo (10). O Tricolor sofreu um gol de Matheusinho logo no começo do segundo tempo.

A equipe de Mano Menezes, que está sob pressão, tinha a chance de se afastar da zona de rebaixamento, mas segue na 15ª posição. Com 20 pontos, está a quatro do Z-4.

No início da segunda etapa, Léo Pereira foi acionado nas costas de Camilo e cruzou para Matheusinho completar para o gol.

Veja os melhores momentos de Grêmio 0x1 Sport