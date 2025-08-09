Gre-Nal do 5 a 0 completa 10 anos: por onde andam os jogadores de Grêmio e Inter

Nove de agosto de 2015. Uma data eternizada na história da rivalidade Gre-Nal. Dentro da Arena, o Grêmio fez 5 a 0 sobre o Inter no clássico 407, a maior goleada dos últimos 77 anos de clássicos. Para se ter uma ideia, um placar com essa magnitude não acontecia em Gre-Nal desde 1948, quando o Colorado venceu por 7 a 0 na Baixada.

Luan, duas vezes, Giuliano, Fernandinho e Rever, contra, marcaram os gols da partida. Douglas ainda perdeu um pênalti para o Grêmio quando o placar do clássico estava 0 a 0.

Além da goleada histórica, aquele Gre-Nal também representa para muitos gremistas um marco inicial para as grandes conquistas que viriam nos anos seguintes, da Copa do Brasil (2016) e da Libertadores (2017).

Ao todo, 28 jogadores entraram em campo no jogo. O Grêmio, treinado por Roger Machado, atuou com Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Douglas (Maxi Rodriguez, 41'/2º), Giuliano e Pedro Rocha (Fernandinho, 28'/2º); Luan (Bobô, 35'/2º).

Já o Inter, do interino Odair Hellmann, foi a campo com Alisson; William, Juan, Réver e Ernando; Rodrigo Dourado, Wellington Martins, Anderson (Alex, int), Sasha e Valdívia (Vitinho, 35'/2º); Lisandro Lopez (Nilton, 9'/2º).

Zero Hora lista, abaixo, onde estão os protagonistas do clássico 407.

Por onde andam os jogadores do Grêmio

Marcelo Grohe

O goleiro está livre no mercado após deixar o clube em 2019 para defender o Al Ittihad e Al-Kholood, ambos da Arábia Saudita. O jogador, aos 38 anos, foi oferecido ao Grêmio e tem sua contratação analisada pela direção.

Rafael Galhardo

Eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão de 2015, Galhardo voltou ao clube gaúcho em 2019. Mas não repetiu o desempenho da primeira passagem. Após deixar Porto Alegre, jogou no Anderlecht-BEL, Cruzeiro, Athletico-PR, Cruzeiro, Vasco e teve uma passagem pelo Canadá, no Valour FC. Seu último clube foi o Rayong FC, da Tailândia, em 2024. Completa 34 anos em 2025, mas não anunciou oficialmente se segue na ativa.

Pedro Geromel

O zagueiro virou um dos ídolos da torcida gremista. Ele anunciou sua aposentadoria ao final de 2024, após ter defendido o clube por 11 temporadas. Fez ao todo 407 jogos, marcou 15 gols e conquistou o heptacampeonato gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Aos 39 anos, está aposentado desde o início de 2015.

Erazo

Emprestado pelo Barcelona-EQU, o zagueiro ficou no Grêmio até o fim de 2015. Deixou Porto Alegre e foi confirmado como reforço do Atlético-MG. Mas não repetiu o mesmo sucesso que teve aqui em Belo Horizonte. Em 2018, acabou emprestado ao Vasco e depois retornou ao Equador.

Defendeu o Barcelona-EQU em 2019, mudou para o 9 de Octubre em 2020. Se aposentou em seguida e virou político: Frickson Erazo foi eleito prefeito de Esmeraldas, cidade litorânea do Equador, e governou durante o ano de 2023. Está com 37 anos.

Marcelo Oliveira

Mais um dos pilares do processo de reconquista dos títulos no clube. Seguiu como jogador gremista até outubro de 2020. Virou coordenador técnico no Grêmio, posição que ocupou até o fim de 2021. Marcelo, 38 anos, mora em Porto Alegre e trabalha como gestor de atletas para uma empresa que agencia jogadores de futebol. Seu filho Lucas é lateral nas categorias de base do Inter.

Edinho

Ex-Inter, o volante ficou no Tricolor até a temporada de 2016. Depois foi defender o Coritiba. Passou por CSA, Ceará e Vila Nova, onde encerrou a carreira de jogador ao final de 2019. Atualmente, aos 42 anos, após formação no curso de técnicos da CBF, tenta construir sua história na nova profissão. Foi auxiliar técnico do Sampaio Corrêa-RJ em 2022 e treinou a equipe sub-20 do Maringá em 2023.

Maicon

Outra referência da época de conquistas recentes do Grêmio. Apesar de sofrer com uma série de problemas físicos na reta final da carreira, o capitão seguiu no clube até agosto de 2021. Fez sete jogos pelo CRB em 2022 e encerrou a carreira nos gramados. Aos 39 anos, defende o Grêmio em competições de futevôlei.

Giuliano

Giuliano fez um dos gols da goleada gremista. Diego Vara / Agencia RBS

Um dos destaques da equipe de 2015, fez o golaço que abriu a goleada. Aos 34 do primeiro tempo, acertou uma bomba de canhota. Giuliano foi vendido no ano seguinte ao Zenit. Depois defendeu Fenerbahçe, Al Nass, Basaksehir até retornar ao Brasil em 2021.

Defendeu Corinthians e Santos antes de acertar com o Athletico-PR para a temporada de 2025. Está com 35 anos.

Douglas

Maestro daquele time, o camisa 10 seguiu no Grêmio até o final da temporada de 2018. Depois da recuperação de duas cirurgias para a recuperação de lesão ligamentar no joelho, defendeu Avaí em 2019 e o Brasiliense em 2020. Anunciou a aposentadoria dos gramados e passou a trabalhar como comentarista. Está com 43 anos. Comentou jogos pela Liga dos Campeões em 2024.

Pedro Rocha

O atacante foi uma das novidades da equipe na temporada de 2015. Titular do lado esquerdo de ataque, seguiu no Tricolor até 2017. Foi vendido ao Spartak Moscou. Retornou ao Brasil para defender o Cruzeiro em 2019. Foi contratado pelo Flamengo em 2020, mas retornou para o clube russo.

Voltou para o país em 2021 e jogou no Athletico-PR. Foi contratado pelo Fortaleza, onde ficou até 2024. No ano passado, jogou pelo Criciúma e acertou com o Remo para a temporada de 2025. Está com 30 anos.

Luan

Luan (C) fez dois gols na partida e dava seus primeiros passos para se tornar ídolo do Tricolor. Diego Vara / Agencia RBS

Em sua segunda temporada como profissional em 2015, o camisa 7 se firmaria como referência técnica da equipe nos anos seguintes. Naquele clássico, marcou duas vezes. Fez 2 a 0 em chute de fora da área no final do primeiro tempo. Na etapa final, aos 3min, fez o 3 a 0 escorando rebote de Alisson. O bom futebol pelo Tricolor o levou para a Seleção Brasileira.

Contratado pelo Corinthians para 2019, não repetiu o bom rendimento que teve em Porto Alegre. Foi emprestado ao Santos, voltou sem muito brilho para uma passagem pelo Grêmio em 2023, e defendeu o Vitória em 2024. Aos 32 anos, não anunciou publicamente seu futuro.

Maxi Rodríguez

O meia uruguaio substituiu Douglas no clássico. Maxi chegou ao Grêmio em 2013 com expectativas de grande reforço. No entanto, oscilou muito. Golaços e jogos muito ruins. Depois de deixar o clube, acertou com o San Martin da Argentina e o San Luis, do Chile.

Em 2019, foi contratado pelo Peñarol. Passou pelo Tigre, da Argentina, e acertou com o Villa Teresa-URU. Suas últimas experiências no futebol foram no Brasil. Defendeu Paraná e São José-RS.

Fernandinho

Substituiu Pedro Rocha no Gre-Nal e marcou o quarto gol aos 30 do segundo tempo. Completa 40 anos em 2025, mas segue em atividade. Contratado pelo Grêmio em 2014, demorou a se afirmar pelo Tricolor. Sua única temporada como titular foi em 2017, quando marcou 12 gols em 59 jogos.

O mais importante aconteceu contra o Lanús, na decisão da Libertadores. Em 2018 foi para a China, no Chongqing Dangdai, e retornou ao Brasil para defender o Retrô. Atua no clube pernambucano desde 2023.

Bobô

O centroavante entrou no lugar de Luan no clássico. O Grêmio foi o último clube de maior expressão da carreira. Defendeu o Sidney FC, os turcos do Alanyaspor, o time indiano Hyderabad e o Oeste. Anunciou a aposentadoria dos gramados em 2022. Atualmente, aos 40 anos, trabalha como empresário no mercado do futebol.

Roger Machado

Ex-jogador da equipe histórica da década de 90 do Grêmio, Roger ficou no clube até setembro de 2016. Após passagens por Atlético-MG, Palmeiras, Bahia e Fluminense até voltar ao Tricolor em 2022.

Conquistou o Gauchão e encaminhou o retorno da equipe à Série A, mas foi demitido antes do final da Segunda Divisão. Assumiu o Inter em 2024 e segue na equipe.

Por onde andam os jogadores do Inter

Alisson

Hoje considerado um dos goleiros mais prestigiados do mundo, Alisson foi titular naquela partida. Diego Vara / Agencia RBS

Formado nas categorias de base do Inter, o goleiro é um melhores jogadores da posição do mundo. É titular da Seleção Brasileira e um dos destaques do Liverpool. Defende o clube inglês desde 2018, quando trocou a Roma pelo futebol inglês. Fará 33 anos em 2025.

William

Outra cria do Celeiro de Ases. O lateral-direito passou por problemas com lesões, mas recuperou o bom futebol no Cruzeiro. Vendido ao Wolfsburg, da Alemanha, o jogador também defendeu o Schalke 04 por uma temporada na Europa. Retornou ao Brasil em 2023, após ter o vínculo encerrado, e acertou com a equipe mineira. Tem 30 anos.

Réver

Eternizado na história do clássico por ter marcado contra o quinto gol da partida, aos 38, o zagueiro deixou o Inter em 2016. Atuou no Flamengo até 2018, quando retornou ao Atlético-MG. Permaneceu na equipe mineira até o final da temporada de 2023.

Anunciou o fim da carreira de jogador e fez a transição para trabalhar fora de campo. Foi coordenador técnico do time mineiro em 2024. Acertou com o Goiás para trabalhar como auxiliar técnico.

Juan

Após terminar a temporada de 2015 no Inter, retornou ao clube que o lançou para o futebol. Jogou de 2016 a 2019 no Flamengo. Anunciou o fim da carreira e passou a trabalhar como gerente técnico na equipe carioca. Em 2024, passou a trabalhar na CBF com Dorival Júnior. Segue no cargo de coordenador técnico da Seleção Brasileira.

Ernando

Zagueiro de origem, atuou no clássico improvisado como lateral-esquerdo. Ficou de 2014 a 2017 no Inter. Em 2018, defendeu o Sport. Acertou com o Bahia para as temporadas de 2019 e 2020. Jogou no Vasco em 2021 e no Guarani em 2022. Anunciou a aposentadoria em fevereiro de 2023.

Rodrigo Dourado

Outro da relação de jovens revelados na base colorada em campo no Gre-Nal. Entre altos e baixos, permaneceu no Inter até 2022. Foi vendido para o Atlético San Luis, do México. Aos 31 anos, segue em atividade. Foi campeão olímpico com a seleção brasileira sub-20 em 2016.

Wellington

Aos 34 anos, segue em atividade. Acumula passagens por São Paulo, Vasco, Athletico-PR, Fluminense, Avaí e Goiás. Não entrou em campo em 2025. Rescindiu seu contrato com o Noroeste em janeiro. Além da carreira no futebol, é desenvolvedor imobiliário.

Anderson

Foi um dos principais investimentos do Inter para 2015. Seguiu em Porto Alegre para a temporada de 2016, mas foi emprestado para o Coritiba em 2017. Defendeu o Adana Demirspor de 2018 a 2019.

Está aposentado dos gramados. Desde 2013, ele tem uma fazenda na divisa de Quaraí com o Alegrete. O local é palco de diferentes investimentos, como criação de gado e plantio de grãos

Eduardo Sasha

Outro jogador da base colorada. Segue em atividade. Aos 33 anos, defende o Bragantino. Foi negociado com o Santos em 2017. O bom rendimento na equipe paulista rendeu negociação para o Atlético-MG em 2020. Acertou com o Bragantino em 2023.

Valdívia

Viveu o melhor ano da carreira em 2015. Depois da lesão ligamentar no joelho, o meia-atacante não conseguiu recuperar seu melhor rendimento. Foi negociado com o Atlético-MG e com o São Paulo antes de partir para oportunidades no Exterior.

Jogou no Al Ittihad em 2019, mas voltou ao Brasil para terminar o ano no Vasco. Passou por Avaí e Cuiabá antes de rumar novamente para fora do país. Atualmente joga na Coreia do Sul, pelo Jeonnam Dragons, e tem 30 anos.

Lisandro López

O atacante passou uma temporada no Inter. Em 2016, Lisandro retornou ao Racing e seguiu no clube argentino até 2020. Ele passou pelo Atlanta United, mas retornou ao futebol do seu país. Ele jogou de 2022 a 2024 no Sarmiento de Junin até anunciar sua aposentadoria.

Alex

O meia entrou no Gre-Nal no lugar de Anderson. Alex jogou no Inter até o final de 2016. Mas o anúncio da aposentadoria aconteceu apenas em 2019. Em 2021, trabalhou como coordenador técnico da base do Corinthians. Passou a fazer parte da comissão técnica da equipe principal até 2022. Desde agosto de 2023, é um dos comentaristas do SporTV.

Vitinho

O atacante entrou na vaga de Valdívia. Ficou duas temporadas no Inter. Emprestado pelo CSKA Moscou, retornou para a Rússia em 2017. Foi contratado pelo Flamengo em 2018 e voltou a jogar no futebol do Exterior a partir de 2022. Atualmente, aos 31 anos, defende o Al Ettifaq. O jogador recebeu proposta do Fluminense para retornar ao Brasil em 2025.

Nilton

O volante foi a campo no lugar de Lisandro López. Depois de jogar no Colorado durante a temporada de 2015, foi negociado com o Vissel Kobe em 2016. Voltou ao Brasil em 2018. Defendeu Bahia, CSA e Oeste. Seu último clube foi o Real Tomayapo, da Bolívia, em 2021. Atualmente é empresário do ramo da construção civil em São Paulo.

Odair Hellmann

Trabalhou interinamente no comando do time para o Gre-Nal. Assumiu a equipe de forma efetiva no final de 2017. Deixou o Colorado ao final de 2019. Treinou o Fluminense, Santos e atualmente comanda o Athletico-PR. Trabalhou no Al Wasl, dos Emirados Árabes, e no Al Riyadh, da Arábia Saudita.