"Fomos melhores do que o Fluminense, vejo crescimento nosso a cada rodada", diz Lucas Esteves após derrota do Grêmio

A derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, acentuou ainda mais o momento de instabilidade do Grêmio no Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor estacionou na 14ª colocação, apenas cinco pontos à frente do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

O cenário é de alerta: além do desempenho abaixo da média, são apenas duas vitórias em nove jogos desde o retorno do calendário nacional, com pressão da torcida e risco de aproximação do Z-4.

Tom positivo

Mas, para Lucas Esteves, o roteiro da partida não refletiu o que se viu em campo. Na zona mista, o lateral preferiu adotar um tom positivo e surpreendeu ao afirmar que o Grêmio foi superior ao Fluminense em desempenho, apesar da falta de eficácia no ataque.

— Acho que fomos melhores do que o Fluminense. Vejo crescimento nosso a cada rodada. Pontuamos em casa e, hoje, criamos mais, mas não adianta ser melhor e não aproveitar as oportunidades. O Campeonato Brasileiro é decidido nos detalhes. Tivemos chances, não fizemos, eles tiveram e fizeram — avaliou.

O que disse Lucas Esteves sobre o gol de Everaldo

Ao comentar o lance decisivo, Lucas reconheceu a desatenção da defesa gremista:

— Não tem muito o que explicar, tomamos um gol por falta de atenção. No decorrer do jogo, fomos melhores. Tivemos chance, mas não conseguimos aproveitar. E é isso que acontece em grandes jogos: quem tem oportunidade e não faz, acaba sendo punido. Eles tiveram uma bola, foram felizes e fizeram o gol.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30min, diante do Sport Recife, na Arena.