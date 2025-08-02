Fluminense x Grêmio: tudo sobre o jogo da 18ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Fluminense e Grêmio se enfrentam neste sábado (2), às 21h, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor vem de vitória sobre o Fortaleza na última rodada e é o 14º no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos. O clube carioca perdeu para o São Paulo no Brasileirão, mas venceu o Inter no meio da semana, pela Copa do Brasil.

Escalações para Fluminense x Grêmio

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Thiago Santos e Fuentes; Hércules, Martinelli, Lima, Ganso e Canobbio (John Kennedy); Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi

Grêmio: Tiago Volpi; João Lucas, Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Villasanti, Alysson, Riquelme e Pavon; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

Leia Mais Cinco estrangeiros do Grêmio estão fora do jogo contra o Fluminense; entenda os motivos

Arbitragem para Fluminense x Grêmio

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistente 1: Rafael Trompeta (PR)

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Onde assistir a Fluminense x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.

Leia Mais Shakhtar sonda Gabriel Mec, atacante do Grêmio

Como chegam Fluminense x Grêmio

Fluminense

Visando o duelo da volta da Copa do Brasil contra o Inter, o técnico Renato Portaluppi pode poupar alguns jogadores. Bernal e Freytes são desfalques certos por suspensão. Na lateral-esquerda, as opções estão escassas, mas Fuentes deve estar disponível para jogar. Soteldo saiu lesionado no último jogo e também não deve jogar no sábado.

Grêmio

O técnico Mano Menezes não contará com três jogadores no Maracanã. Gustavo Martins, lesionado, Marlon e Cristian Olivera, ambos suspensos. A maior preocupação é na lateral direita, que deve ter Camilo improvisado ou o retorno de João Lucas. Na lateral esquerda, Lucas Esteves é o substituto de Marlon, enquanto Pavon deve ganhar a vaga de Kike.

Acompanhe em tempo real