Fluminense 1x0 Grêmio: veja o gol e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão 

Everaldo ganhou de Wagner Leonardo e marcou. LUCAS MERÇON / Flickr FLUMINENSE F.C.

O Grêmio perdeu para o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (2), no Maracanã. O gol da partida foi marcado por Everaldo, aos 43 minutos do primeiro tempo.

Em jogo morno, o Grêmio levou pouco perigo ao gol de Fábio e sofreu com o ataque liderado por Everaldo, sempre servido por Serna. A partida ainda contou com um pênalti cometido por Dodi e desperdiçado pelo centroavante.

Veja os melhores momentos de Fluminense 1x0 Grêmio