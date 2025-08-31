Flamengo x Grêmio na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe ao vivo 

Quem diria, o Grêmio em má fase, com cinco derrota nos 10 jogos anteriores, dono de um dos piores ataques e que a defesa foi vazada nove vezes nestas mesmas partidas, pararia o Flamengo, em um domingo (31) de futebol no Maracanã?

Ele se tornou o terceiro goleiro a marcar com a camisa do Grêmio. Nelson, em amistoso na década de 1950, e Saja, em 2007, também alcançaram a façanha. O gol de Volpi levou o Grêmio aos 25 pontos e à 12ª colocação no campeonato. O Flamengo lidera com 47. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.

Nela, além de receber as informações do rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida. A repercussão estará no Gaúcha 2 após o final do jogo.

Acompanhe os lances de Flamengo x Grêmio

