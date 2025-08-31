Flamengo x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Flamengo x Grêmio: tudo sobre o jogo da 22ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Flamengo e Grêmio se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Tricolor vem de empate com o Ceará em 0 a 0 na última rodada. Já o rubro-negro carioca goleou o Vitória por 8 a 0.

Escalações para Flamengo x Grêmio

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Grêmio: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuellar, Dodi, Edenilson e Cristian Olivera; Braithwaite e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes

Arbitragem para Flamengo x Grêmio

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Onde assistir a Flamengo x Grêmio

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 14h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 15h15min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV e o Premiere anunciam a transmissão.

Como chegam Flamengo x Grêmio

Flamengo

Líder do Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores, o time de Filipe Luís vive uma lua de mel com a torcida. A equipe carioca vem de goleada por 8 a 0 contra o Vitória na última rodada, com grande atuação de Pedro e Samuel Lino.

Para o confronto, o treinador não poderá contar com o lateral-esquerdo Alex Sandro, lesionado. Ayrton Lucas e Viña brigam pela vaga.

Grêmio

O time gaúcho ainda não conseguiu se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Depois de vencer o Galo em Minas Gerais, apenas empatou com o Ceará em casa.

O técnico Mano Menezes pode promover a estreia de Noriega no meio de campo, ainda que não seja a tendência. Carlos Vinícius volta à ficar a disposição, depois de cumprir suspensão.

Acompanhe em tempo real