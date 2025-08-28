Flamengo anuncia que ingressos para jogo contra o Grêmio estão esgotados 

Flamengo teve seu recorde de público, em 2025, no jogo contra o Inter. Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

O Flamengo anunciou, na tarde desta quinta-feira (28), que os ingressos para o jogo contra o Grêmio, no próximo domingo (31), estão esgotados. As equipes se enfrentarão no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O Rubro-negro não divulgou quantos tickets foram comercializados. No entanto, a expectativa é que mais de 60 mil torcedores estejam presentes no Maracanã. Em 2025, o recorde foi de 63.567 pessoas, contra o Inter, pela Libertadores.

O Flamengo vem de goleada por 8 a 0 sobre o Vitória. Já o Grêmio empatou com o Ceará, em 0 a 0, na última rodada. Atualmente, o Tricolor é 14º, com 24 pontos. O Rubro-negro é líder, com 46.