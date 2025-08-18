Exame confirma lesões graves, e Villasanti está fora da temporada do Grêmio

Villasanti deixou o gramado da Arena do Galo de muletas Bruno Flores / Agência RBS

O volante do Grêmio, Villasanti, teve confirmadas duas lesões graves no joelho esquerdo e não atuará mais em 2025.

O exame de imagem realizado pelo paraguaio nesta segunda-feira (18) constatou ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco.

O atleta sofreu as lesões durante a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (17).

O Grêmio não divulgou o tempo de parada. Contudo, este tipo de lesão costuma ter um prazo de seis a oito meses de recuperação.

Confira a nota divulgada pelo Grêmio:

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a exames de imagem nesta segunda-feira e teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo, ocorrida no primeiro tempo da partida contra o Atlético - MG.