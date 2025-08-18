Grêmio

Exame confirma lesões graves, e Villasanti está fora da temporada do Grêmio

Paraguaio foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Atlético-MG por conta de dores no joelho esquerdo. Ressonância realizada nesta segunda (18) confirmou ruptura ligamentar e lesão no menisco

