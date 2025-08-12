Ex-jogador do Grêmio e do Flamengo está próximo de fechar com clube que disputou a Libertadores neste ano

Em 2024, Felipe Vizeu disputou o Brasileirão pelo Criciúma e marcou sete gols em 37 jogos. Lucas Perraro / Criciúma EC/Divulgação

O ex-atacante do Grêmio e do Flamengo, Felipe Vizeu, deve ser anunciado em breve por um novo clube. O atleta estava no Remo, mas rescindiu com o clube nesta terça-feira (12). Ao que tudo indica, ele será reforço do Sporting Cristal, do Peru. A informação é do jornalista peruano Diego Penny.

Vizeu chegou ao Remo no começo da temporada, mas não se firmou no time. Em 26 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

Caso a negociação seja confirmada, Vizeu será treinado pelo brasileiro Paulo Autuori, que foi anunciado pelo time em abril. Em 2022, ele chegou a atuar como diretor técnico do Inter, mas deixou a equipe para assumir o Atlético Nacional, da Colômbia.

Aos 28 anos, o atacante busca recuperar o bom momento que teve quando surgiu no Flamengo, entre 2016 e 2018. No Tricolor, Vizeu atuou em 2019 por empréstimo da Udinese. Foram 26 jogos, cinco gols e uma assistência. Ele ainda conquistou o Gauchão daquele ano.