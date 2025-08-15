Ex-Grêmio é anunciado por clube para disputa de competição no Paraná

Fenga atuará pelo Patriotas em solo paranaense. Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA / Grêmio FBPA

Atacante formado na base do Grêmio, Léo Fenga foi anunciado pelo Patriotas, do Paraná, para a disputa da Taça da Federação Paranaense de Futebol (FPF) desta temporada.

Neste ano, o Quadricolor do Paraná disputou a segunda divisão do campeonato estadual, parando nas quartas de final.

Trajetória

Fenga chegou para defender o sub-14 do Tricolor em 2016 e ficou até 2022, quando encterrou vínculo com o Grêmio. Neste meio tempo, foi emprestado para o São Luiz e também para o Barra-SC.

Além de jogar no futebol brasileiro, o atacante também atuou pelo Blooming, da Bolívia, clube que fez 16 jogos e dois gols. Ele jogou pelo Stal Krasnik, da Polônia, na temporada 2023/2024.