Ex-companheiro de chapa tenta convencer Marcelo Marques a repensar desistência da corrida presidencial do Grêmio

Marcelo Marques anunciou desistência em entrevista ao programa Sala de Redação da última quinta-feira (28). Jefferson Botega / Agencia RBS

Um dia após anunciar a desistência da disputa à presidência, Marcelo Marques receberá Antônio Dutra Jr. em Gravataí para uma conversa na sede da sua empresa. Uma tentativa de convencer o empresário a repensar a decisão para que ele volte a ser candidato.

Dutra era um dos pré-candidatos até que Marques foi anunciado como o responsável pela disputa no início de junho. Ele é integrante e um dos líderes do movimento político Grêmio + Democrático. A ideia do encontro é também discutir a composição de uma eventual nova lista de 180 nomes para concorrer ao Conselho Deliberativo.

Desgaste político

Ao anunciar a desistência da disputa, Marcelo alegou desgaste com toda a movimentação política nos bastidores. O empresário também disse que a exposição trouxe problemas para sua rotina familiar.

A inscrição das chapas que concorrerão ao Conselho Deliberativo se encerra nesta sexta-feira (29). Candidatos à presidência, no entanto, não precisam ser conselheiros eleitos.