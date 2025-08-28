Grêmio

Política azul
Notícia

Ex-companheiro de chapa tenta convencer Marcelo Marques a repensar desistência da corrida presidencial do Grêmio

Reunião ocorre na tarde desta quinta-feira (28), em Gravataí

Filipe Duarte

Enviar email

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS