Estreante, Marcos Rocha lamenta "falta de tranquilidade" no ataque em empate contra o Ceará

Mesmo com o empate em 0 a 0 contra o Ceará, na Arena, há (poucas) boas notícias para o torcedor do Grêmio. Uma delas é Marcos Rocha. O lateral teve boa atuação e foi elogiado pelo desempenho como titular na noite deste sábado (23).

Marcos Rocha falou sobre o resultado, que não era o esperado. Avaliou o ambiente como "mais leve" ao chegar vindo de uma vitória fora de casa, e citou as chances perdidas:

— Faltou tranquilidade, ter calma na hora de finalizar. O importante era somar os três pontos em casa. Mas, agora, é se preparar para o Flamengo (no fim de semana que vem, no Maracanã).

Ele também citou a necessidade de evoluir fisicamente. O jogador estava na reserva do Palmeiras, mas treinando normalmente antes de chegar:

— Fiquei uma semana só parado, não estou no condicionamento ideal. Vamos melhorar para ganhar os jogos — projetou.

D'outro lado

O lateral Marlon fez uma avaliação parecida sobre as causas para o resultado negativo:

— Criamos situações de gol, mas pecamos no último detalhe. Tem sido a tônica da temporada, essa última bola — lamentou.