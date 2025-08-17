"Esse tipo de vitória nos traz segurança", afirma Balbuena, autor de um dos gols do Grêmio sobre o Atlético-MG

O Grêmio quebrou a sequência de resultados ruins no Campeonato Brasileiro com uma vitória de 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena do Galo, na tarde deste domingo (17). Autor do segundo gol do trunfo tricolor, o zagueiro Balbuena destacou que o resultado traz confiança para o trabalho que vem sendo feito no CT Luiz Carvalho.
— Mais importante (do que o gol) era vencer. A gente trabalhou bem nesta semana, focando nas coisas que deveria fazer para hoje. O trabalho de todos deu certo. Mesmo quando estávamos perdendo, não nos desesperamos. Seguimos tranquilos para fazer nosso trabalho e levamos três pontos importantes para subir na tabela. Temos muitos jogos difíceis e esse tipo de vitória nos traz segurança para seguir trabalhando — afirmou o paraguaio na saída do gramado.
O jogo contra o Atlético-MG foi o segundo de Balbuena com a camisa gremista. Ele havia estreado na derrota para o lanterna Sport, quando teve Wagner Leonardo como companheiro de zaga. Neste domingo, Mano Menezes sacou o camisa 3 e promoveu o retorno de Kannemann ao time.
A defesa formada pelos dois estrangeiros teve bom desempenho. O Atlético-MG fez seu único gol em chute de fora da área e criou poucas situações de perigo para Volpi no restante da partida.
O Grêmio volta a campo no próximo sábado (23), às 21h, para receber o Ceará, na Arena. Com a vitória deste domingo, o Tricolor subiu para o 13º lugar na tabela do Brasileirão, com 23 pontos.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.