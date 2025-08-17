Entenda por que Villasanti foi substituído no primeiro tempo contra o Atlético-MG

Volante foi substituido no primeiro tempo contra o Atlético-MG. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio precisou trocar uma de suas principais peças ainda no primeiro tempo diante do Atlético-MG, neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Aos 41 minutos, Mathías Villasanti caiu após disputa de bola na entrada da área tricolor e recebeu atendimento médico.

Com dores no joelho esquerdo, o volante paraguaio deixou o campo mancando e foi substituído por Dodi.

Logo após o lance, ainda enquanto Villasanti chegava no carrinho da maca, Mano Menezes chegou a demonstrar insatisfação com o gramado sintético da Arena MRV.

O lance coincidiu com a reação gremista. Aos 44, Edenílson apareceu na área para empurrar a bola no cantinho. Assim, o placar foi para o intervalo em 1 a 1. Antes, Gustavo Scarpa havia aberto o marcador para o time da casa com um belo gol de fora da área.