Emprestado pelo Grêmio, centroavante marca em goleada por clássico sul-americano

Arezo marcou um dos gols da vitória do Peñarol sobre o Nacional. @oficialcap / Instagram / Divulgação

Na segunda rodada do Torneio Clausura do Campeonato Uruguaio, o Peñarol conseguiu um resultado de muita expressão. Em casa, no Estádio Campeón del Siglo, a equipe superou o Nacional, principal rival, por 3 a 0.

A goleada teve um elemento curioso para o torcedor gremista. No mesmo fim de semana em que o Tricolor perdeu para o Sport, lanterna do Brasileirão, o centroavante Arezo fez um dos gols do Peñarol.

Emprestado pelo Tricolor nesta janela de transferências, o centroavante uruguaio entrou em campo na segunda etapa e marcou o terceiro gol da equipe, de cabeça.

Esta foi a segunda partida do jogador pelo clube. Contra o Progresso, no primeiro jogo, Arezo participou do lance do segundo gol da equipe, que venceu por 2 a 1. Ele desviou a finalização de Lucas Hernández, autor do gol da vitória.

O centroavante uruguaio está emprestado ao Peñarol até o fim do ano. A equipe pagou ao Grêmio 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) à vista. No contrato há uma opção de compra no valor de 4 milhões de dólares (R$ 22,2 milhões).