Marcelo Marques anuncia retorno ao processo eleitoral do Grêmio

Após 48 horas, Marcelo Marques está de volta à disputa presidencial. Jefferson Botega / Agencia RBS

Dois dias depois de anunciar a desistência da candidatura à presidência do Grêmio de "forma irreversível", o empresário Marcelo Marques voltou a se manifestar sobre o tema para anunciar que está de volta ao processo eleitoral do Grêmio.

Além de encabeçar uma chapa para a eleição do Conselho Deliberativo, Marcelo voltará a ser pré-candidato ao cargo de presidente. A garantia vem de pessoas próximas a ele.

O anúncio foi feito nas redes sociais do empresário por volta das 14h. Em um vídeo, ele se manifestou à torcida gremista, agradeceu o apoio recebido nas últimas 48 horas e pediu desculpas "pelo susto". No vídeo, porém, ele não diz de forma clara que voltaria a ser pré-candidato. Pessoas próximas a Marcelo, que pedem para não ser mencionadas, garantem que ele voltou a ser pré-candidato.

— Fala, pessoal! Passando aqui para agradecer pelo carinho de todo o torcedor, de todos os lugares do Rio Grande do Sul. Enfim, essa demonstração de carinho me comoveu demais, mostrou para mim que eu não estou sozinho. Eu quero dizer que vocês também não estão sozinhos, eu estou com vocês para o que der e vier, tamo junto. Desculpa pelo susto, mas pode contar comigo para o que der e vier. Amo vocês! Dale, Grêmio! Tamo junto — declarou.

Desistência no "Sala"

Desde que Marcelo anunciou sua desistência no programa Sala de Redação de quarta-feira (27), diversas articulações foram realizadas para demovê-lo da decisão.

Encontro com Dutra Jr.

Na quinta-feira (28), após anunciar a desistência da disputa à presidência do Grêmio, Marcelo Marques recebeu Antônio Dutra Jr., em Gravataí. O encontro teve como pauta a tentativa de convencer o empresário a ser novamente candidato nas eleições. E também a composição da chapa ao Conselho Deliberativo.

"Desculpem pelo susto"

Minutos depois da manifestação inicial, Marcelo fez nova publicação sobre os acontecimentos dos últimos dias. Voltou a pedir desculpas, a assegurar o seu retorno e que precisava desabafar. Também afirmou que, caso eleito, pensa em uma gestão para quitar dívidas e estruturar o clube.

"Desculpem pelo susto. A responsabilidade é muito grande e eu precisava desabafar. Mas eu VOLTEI! Voltei para que, juntos, façamos uma linda história no Grêmio. Serei presidente, conselheiro, apoiador? Quem manda é você, torcedor. Mas aviso: deveremos ser muito responsáveis. Arena sempre lotada, quadro de sócios gigante, elenco com raça, com a cara do Grêmio, e, principalmente, gestão para quitar as dívidas e estruturar o Grêmio dos próximos 100 anos. A responsabilidade de fazer um clube melhor é NOSSA, ou seja, de cada torcedor, pois o Grêmio é NOSSO!"

Manifestação de Marcelo Marques. Instagram / @marcelomarquespan reprodução

Eleição do Conselho

Às 18h desta sexta-feira (29) encerra-se o prazo de inscrição para as chapas que concorrerão à renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo. A formulação da lista foi um dos aspectos que resultou da desistência inicial de Marcelo. Na nominata de seu grupo, ele será o número 1.

Além de Marcelo, a disputa conta com três dois pré-candidatos: o advogado Gladimir Chiele e o empresário Sérgio Canozzi. Paulo Caleffi abriu mão da candidatura após o anúncio da compra da Arena por parte de Marcelo Marques. Nesta sexta, pouco após o retorno de Marcelo à disputa, o administrador Denis Abrahão retirou sua pré-candidatura.

A eleição à presidência do Grêmio ainda não tem data. A previsão é que ocorra na segunda quinzena de novembro.

O calendário das eleições no Grêmio em 2025

Eleição de 150 novos conselheiros: 27 de setembro

Edital para eleições à presidência e Conselho de Administração: início de novembro

Eleição à presidência entre conselheiros: segunda quinzena de novembro

Eleição entre associados: 10 dias após pleito no Conselho Deliberativo