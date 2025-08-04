Empresário de Roger Guedes viaja ao Catar para ajudar o Grêmio a destravar negociação

Roger Guedes participou da pré-temporada com Al-Rayyan Divulgação / Al-Rayyan

O Grêmio pode ter novos desdobramentos na busca por Roger Guedes. As novidades devem vir a partir da presença de um emissário no Catar.

Paulo Pitombeira, empresário do atleta, viajou ao continente asiático para tentar destravar as tratativas. Por enquanto, o Al-Rayyan não tem se mostrado aberto a negociar o meia-atacante.

Valores altos

Com o aporte dos empresários Marcelo Marques e Celso Rigo, o clube gaúcho ofereceu 10 milhões de euros por Roger Guedes. Extraoficialmente, dirigentes gremistas têm a informação de que a pedida do clube do Catar será próxima dos 20 milhões de euros.

Desta forma, o primeiro obstáculo é o valor. Ainda que o empréstimo dos investidores tenha dado ao Grêmio uma condição de apresentar uma boa proposta, as partes ainda precisarão chegar a um denominador comum, o que, hoje, parece distante.

Al-Rayyan no mercado

Além disso, o Tricolor ouviu de emissários que, antes de admitir a negociação, o Al-Rayyan deseja buscar um outro atacante no mercado para substituir Roger Guedes no plantel.