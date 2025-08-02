Grêmio

Mudanças
Notícia

Em duelo de velhos conhecidos, Grêmio e Fluminense se enfrentam no Maracanã

Mano Menezes e Renato Portaluppi trocaram de equipes entre si de 2024 para a atual temporada

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS