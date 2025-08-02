Em duelo de velhos conhecidos, Grêmio e Fluminense se enfrentam no Maracanã

Mano Menezes tenta ajustar o Grêmio para a disputa do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Frente a frente no Maracanã neste sábado (2), às 21h, Grêmio e Fluminense farão um duelo de velhos conhecidos. No comando da equipe carioca no ano passado, Mano Menezes atualmente comanda o Tricolor.

Renato Portaluppi deixou Porto Alegre no final do 2024 e hoje treina a equipe carioca. Um reencontro pelo Brasileirão com os dois clubes em busca de recuperação na competição.

Enquanto Renato e o Fluminense faziam história na campanha que levou o clube carioca até a semifinal do Mundial de Clubes, Mano tratou de tentar reconstruir o time gremista de acordo com seus conceitos de futebol.

O produto mostrado em campo desde os 20 dias de trabalho no CT Luiz Carvalho ainda não agradou. Mas, depois da vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 na Arena, a esperança é de que dias melhores virão.

Diferentes estilos

Dentro de campo as mudanças de um técnico para outro são bastante visíveis. Depois da experiência com Gustavo Quinteros, a direção gremista apostou no trabalho de um treinador com passagens de sucesso pelo clube para não repetir as dificuldades vistas no Brasileirão do ano passado.

— O Grêmio de 2025 é um time diferente do de 2024. A passagem de Quinteros entre Renato e Mano contribuiu para isso. É como se Renato estivesse no meio do caminho entre seus sucessores, completos antagonistas na forma de pensar o jogo — aponta Cristiano Munari, analista tático do Grupo RBS.

Leia Mais Promessa do Grêmio vive expectativa por renovação de contrato após ganhar oportunidades como titular

Conforme o jornalista, enquanto Renato opta, por vezes, pelas perseguições individuais na hora da marcação, como Quinteros, ele não gosta de expor seus zagueiro jogando com linhas altas — algo que se assemelha a Mano Menzes.

Na forma de atacar, observa Munari, Renato dá maior liberdade de movimentação para seus jogadores. Já o atual treinador do Grêmio opta por atacar de forma mais posicional.

— De maneira diferente, Mano ainda sofre da mesma forma que Renato no ano passado para montar um Grêmio que tenha equilíbrio entre a solidez defensiva e atacar bem — resume.

Mudança de ambiente

Mas não foi apenas no Grêmio que as mudanças de comissões técnicas ficaram visíveis. Depois da saída de Mano, e na aposta em Renato, o Fluminense passou por transformações.

E assim como seu adversário deste sábado, a equipe carioca venceu em Porto Alegre no meio desta semana. A vitória por 2 a 1 sobre o Inter deixou o tricolor carioca em vantagem na disputa das oitavas de final da Copa do Brasil.

— A primeira mudança foi a questão do acolhimento, o time estava muito ferido ali na saída do Mano, estava precisando de carinho, digamos assim, de atenção, porque a saída foi bem conturbada. Os bastidores não estavam bons, tanto que ele é demitido após uma questão que fica pública ali. Ele substitui o Serna com poucos minutos de jogo, enfim, acaba discutindo com Tiago Silva também — lembra Gustavo Garcia, setorista do Fluminense para o ge.globo, e completa:

— A chegada do Renato, acho que a primeira mudança foi nessa questão do clima, dos bastidores ali, que de imediato tem uma melhora, porque o Renato já tem esse histórico de ser bom de vestiário, então isso dá um gás no time, faz o time vencer alguns jogos ali de imediato, isso acaba sendo positivo.

Grêmio e Fluminense estão empatados em 20 pontos. O time do Rio de Janeiro tem 15 jogos contra 16 da equipe gaúcha, os dois clubes apostam nos seus novos comandantes para que o ano de 2025 termine com seus objetivos cumpridos.