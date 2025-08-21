Desfalque para o Grêmio: entenda as lesões sofridas por Villasanti e os riscos após a recuperação 

Volante teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e uma contusão no menisco do joelho esquerdo. Lucas Uebel / Gremio

Villasanti não jogará mais em 2025. Em partida contra o Atlético-MG, o volante do Grêmio teve constatadas duas graves lesões no joelho esquerdo, que o força a passar por cirurgia e ficar cerca de seis a oito meses longe dos gramados.

Em conversa com a Zero Hora, o fisioterapeuta esportivo Gabriel Leão, sócio da Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), explicou o que são a ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) e a contusão no menisco, diagnosticadas no atleta gremista.

— Quando ocorre a ruptura do ligamento cruzado anterior, o joelho perde parte importante de sua estabilidade, o que compromete o desempenho e aumenta o risco de outras lesões, como meniscais (que foi o que ocorreu em Villasanti), de outros ligamentos e da cartilagem articular — explica o fisioterapeuta, que completa:

— Nesses casos, o atleta precisa passar por uma reconstrução do LCA junto com uma cirurgia no menisco, que pode ser uma meniscectomia (retirada da parte lesionada) ou uma sutura meniscal (costura da lesão, preservando sua função).

Mais do que a reta final desta temporada, o volante de 28 anos pode perder também o início de 2026. Gabriel explica que o mais complexo da recuperação é o pós-operatório, dividido em três etapas, com cerca de três meses cada, com treinos de salto, trabalhos pliométricos — que visam aumentar a potência muscular — e o início da fase de transição para o retorno ao esporte somente após seis meses.

Riscos no retorno

Além disso, claro, há riscos de o atleta não conseguir voltar no mesmo nível de desempenho e performance. Pior: estudos mostram que entre 10% e 17% dos jogadores de futebol profissional que passam por reconstrução do ligamento acabam sofrendo uma nova ruptura após o retorno.

— Os principais fatores que influenciam esse processo são a gravidade da lesão inicial, a qualidade da cirurgia, a eficiência da reabilitação e a adesão do atleta ao tratamento. Também não se pode negligenciar o aspecto psicológico: confiança, medo de uma nova lesão e ansiedade pesam muito no desempenho — avalia o fisioterapeuta.

— Com acompanhamento adequado, boa adesão ao processo e respeito às etapas de reabilitação, as chances de retorno em alto nível aumentam consideravelmente — completa.

*Produção: Leo Bender