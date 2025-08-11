Grêmio de Mano não consegue reagir no Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio voltou a ter uma atuação constrangedora no Brasileirão neste domingo (10). A equipe acabou derrotada pelo lanterna Sport, que não vencia desde março, por 1 a 0.

O placar final não foi resultado de um ataque isolado do time pernambucano. Dentro da Arena, o Sport empilhou chances no segundo tempo e evidenciou uma fragilidade defensiva que os números já indicavam na equipe gremista.

O time visitante, que insistiu em jogadas pelo seu setor esquerdo, inclusive finalizou mais que o Grêmio na etapa final — 10 contra nove chutes em um jogo no qual o Tricolor levou o gol aos 5 minutos do segundo tempo.

Ou seja, conhecido por montar bons sistemas defensivos no passado, Mano Menezes não conseguiu encontrar esse equilíbrio em mais de 100 dias de trabalho no retorno ao Tricolor.

Veja a análise completa no Desenho Tático de Zero Hora.

Escalação com surpresas

Mano confirmou a escalação de Camilo na lateral direita diante da lesão de João Lucas. A surpresa na equipe esteve na presença de Edenilson como titular com Villasanti indo para o banco.

Como no jogo contra o Fortaleza, o Grêmio começou a partida com Alysson por dentro, ao lado de Braithwaite, com Riquelme aberto pela esquerda e Olivera pela direita.

Formação inicial do Grêmio repetiu ideia de partida contra o Fortaleza. Tacticalboard / Reprodução

Variação no esquema

Com bola, Mano fez uma variação, com Dodi descendo entre os zagueiros para uma saída de três, o que liberava os laterais a subir ao mesmo tempo.

Na esquerda, Riquelme vinha para dentro quando Marlon passava. Já na direita, não houve uma boa coordenação entre Camilo e Olivera, com os espaços mal ocupadas.

Pesava ainda contra o volante improvisado como lateral sua pouca capacidade ofensiva.

Dodi recuava entre os zagueiros para a saída de bola. Tacticalboard / Reprodução

Volta ao 4-2-3-1

A ideia de Mano, porém, não funcionou. O treinador até voltou ao 4-2-3-1 na metade da etapa inicial, com Riquelme por dentro, Alysson na direita e Olivera indo para a esquerda. Mas nenhuma medida surtiu efeito.

O Grêmio não conseguiu ter mais a bola que o Sport, ficando em 50% para cada. Em finalizações, o Tricolor conseguiu acertar apenas uma no alvo em todo o primeiro tempo. Enquanto isso, o Sport já mostrou antes do intervalo sua ideia de atacar pela direita.

Mapa de ataques mostra preferência do Sport de atacar pelo seu lado esquerdo ofensivo. Sofascore / Reprodução

Sport avança pela direita

Mano revelou em sua coletiva pós-jogo que alertou seus jogadores, durante o intervalo, sobre os avanços do Sport pelo lado direito da defesa. Mesmo assim, nenhuma providência do treinador surtiu efeito e foi por ali que o time pernambuno construiu seu gol e uma série de jogadas no segundo tempo.

O placar final de 1 a 0 quebrou uma seca de mais de quatro meses sem vitória do Sport. Já o Grêmio chegou a 23 gols sofridos em 22 jogos com Mano, números semelhantes ao de seu antecessor Gustavo Quinteros, com 21 gols levados em 20 partidas.

A derrota do Grêmio para o lanterna, assim, é mais uma evidência de que não houve a esperada evolução defensiva do time sob o comando de Mano Menezes.