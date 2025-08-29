Denis Abrahão desiste de candidatura à presidência após volta de Marcelo Marques: "O Grêmio precisa dele"

Denis revelou que trocou mensagens com Marcelo Marques nas primeiras horas do dia. Jefferson Botega / Agencia RBS

A eleição do Grêmio ganhou capítulos importantes nesta sexta-feira. Após o retorno de Marcelo Marques ao páreo, o histórico dirigente Denis Abrahão, que era pré-candidato à presidência, retirou a candidatura. Ele garante estar contente pela volta do antigo adversário e focará as atenções na disputa ao Conselho Deliberativo.

Em contato telefônico com Zero Hora, o ex-vice de futebol, conselheiro há décadas, revelou que trocou mensagens com Marcelo Marques nas primeiras horas do dia. A intenção era demover o empresário da desistência de concorrer à presidência, fato anunciado no começo desta tarde.

— É o que eu queria. Estou muito feliz. O Grêmio precisa dele — resumiu Dênis Abrahão.

Eleição do Conselho

Segundo Denis Abrahão, a oficialização da saída do pleito acontecerá no próximo dia 5, no lançamento da chapa ao Conselho Deliberativo. O discurso do movimento dos Conselheiros Independentes do Grêmio (CIA), seguirá a linha de abrir voto ao empresário.

Abrahão pedirá a aclamação de Marques, sem a necessidade de realização de votação do pátio em novembro. A inscrição de 180 nomes será realizada até as 18h desta sexta.