De reserva subestimado a ídolo: relembre a trajetória de Marcelo Grohe no Grêmio

Cria da base gremista nos anos 2000, Grohe só assumiu a titularidade em 2014.

Marcelo Grohe está perto de voltar para o clube que o formou. Conforme apurado por Zero Hora, o Grêmio está analisando a contratação do goleiro de 38 anos, livre no mercado desde que deixou o futebol saudita, em junho.

A trajetória do gaúcho de Campo Bom com o Tricolor vem de berço. Crescido em família gremista, Grohe chegou a base do clube ainda na adolescência, no início dos anos 2000. Ficou no Grêmio até 2018 e tornou-se multicampeão.

Estreia com o Mano Menezes

Foi justamente sob o comando do atual técnico gremista, que Marcelo Grohe estreou nos profissionais. O goleiro era reserva de Galatto na campanha da Série B de 2005.

Em janeiro do ano seguinte, o então jovem, que recém havia completado 19 anos, enfim entrou em campo pelo Grêmio, ao substituir o titular no segundo tempo contra o Santa Cruz, nos Plátanos, pelo Gauchão.

Anos na reserva

O goleiro teve dificuldades para se firmar como titular e demorou para a torcida gremista ter confiança nele. Passaram-se Saja, Victor e Dida, enquanto Grohe era sempre a primeira opção no banco — subestimado por muitos.

Sofreu com as dificuldades financeiras do clube e as campanhas frustrantes. Penou com a pressão da torcida pelo jejum de títulos.

Redenção e conquistas

Ele só assumiu de fato a titularidade em 2014, após a saída de Dida. Dali não saiu mais, enfim sendo praticamente unânime entre os torcedores, passando a ser chamado como "MilaGrohe" — em alusão aos milagres que fazia.

Aos poucos, foi cravando seu nome na história do clube. Pode-se dizer que Marcelo Grohe é uma testemunha de anos de desolação, mas, também, de glórias do Grêmio. Isso ficou claro quando ajudou a conquistar a Copa do Brasil, em 2016, e recordou, com lágrimas, de experiências amargas, que ajudaram a fortalecê-lo:

— Hoje estamos mais leves. A partir disso, com esse peso saindo das nossas costas, abre portas para novas conquistas.

Ele estava certo. Abriram-se portas para novas conquistas. No ano seguinte, foi um dos protagonistas do Tri da Libertadores, com defesa histórica na semifinal, contra o Barcelona-EQU, em Guayaquill.

Também conquistou a Recopa Sul-Americana — defendendo o pênalti que deu o título — e quatro Campeonato Gaúchos.

Despediu-se do Grêmio em 2 de janeiro de 2019, quando rumou para o saudita Al Ittihad FC.

Os números da carreira de Marcelo Grohe

Grêmio: 408 jogos, 334 gols sofridos e 8 títulos

408 jogos, 334 gols sofridos e 8 títulos Al-Ittihad: 134 partidas, 115 gols sofridos e dois títulos

134 partidas, 115 gols sofridos e dois títulos Al-Kholood: 33 jogos e 63 gols sofridos

