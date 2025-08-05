Cuéllar pode ser novidade do Grêmio contra o Sport

Colombiano não atua desde 7 de maio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Uma das novidades do Grêmio para enfrentar o Sport pode ser o volante Cuéllar. Recuperado de uma lesão muscular, o colombiano alimenta expectativa de ser relacionado para o confronto.

A reportagem de Zero Hora apurou que o jogador tem se sentido melhor fisicamente após uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa direita. O problema aconteceu em meio a um processo de preparação especial para que ele melhore seu condicionamento físico.

Até o momento, não há uma decisão tomada sobre utilização do jogador no domingo (10). Os próximos dias serão importantes para balizar a decisão da comissão técnica de Mano Menezes em levar ou não o atleta para a partida.

O preparador físico Rogério Dias tem acompanhado de perto o trabalho com Cuéllar. Nos últimos dias, o jogador também passou a participar de atividades com bola junto do grupo de jogadores.

O volante não atua desde 7 de maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Grau, pela Sul-Americana. Ao todo, Cuéllar soma 13 partidas desde a chegada ao Tricolor.