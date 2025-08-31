O Grêmio conseguiu um importante empate contra o Flamengo, líder do Brasileirão, em pleno Maracanã. Apesar de sair perdendo, com gol de Arrascaeta, o Tricolor buscou a igualdade com Tiago Volpi, de pênalti.
O resultado levou o Grêmio aos 25 pontos. O próximo jogo do Tricolor será no dia 13 de setembro, na Arena, contra o Mirassol, após a data Fifa.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Volpi
Resolveu nas duas pontas. Realizou duas grandes defesas e ainda marcou o gol de empate. Não dá para pedir mais a um goleiro. Nota 9
Marcos Rocha
Firme na marcação, segurou as investidas de Lino. Nota 7
Noriega
Se esse for o nível de suas atuações, é uma grande contratação. Se multiplicou na frente da área. Tirou tudo por cima, pelo alto. Ainda encaixou grande lançamento no lance que gerou o pênalti. Nota 8
Kannemann
Entrou para o tudo ou nada em todas as divididas. Ficou mais vezes com o tudo do que com o nada. Nota 7,5
Marlon
Teve dificuldades para controlar Varela no primeiro tempo. Nota 6
Cuéllar
Era um jogo para se dedicar a proteger a defesa. Teve êxito na tarefa. Nota 7
Dodi
Virou auxiliar de Marcos Rocha para fechar o lado direito na defesa. Se entregou ao máximo. Nota 6,5
Edenilson
Marcou e tentou levar o time ao ataque. A primeira tarefa teve melhor desempenho. Nota 6
Cristian Olivera
Todo o esforço defensivo do time foi para o lixo com o seu erro que resultou no gol do Flamengo. Muita velocidade, pouco pensamento. Nota 4
Braithwaite
Diligente na marcação, mas não segurou tanto a bola como desejado. Nota 5,5
Carlos Vinícius
Um operário. Se atrapalhou com a bola em alguns momentos, mas se desdobrou bem para ajudar na marcação. Nota 6,5
Aravena
Se a comparação for com Olivera, fez uma grande atuação. Mas de modo geral, apareceu pouco. Nota 5,5
Cristaldo
O empate não passa por ele, embora tenha se apresentado para o jogo. Nota 6
Pavon
Cometeu erro de passe que quase resultou em gol do Flamengo. Depois, fez o cruzamento que gerou o pênalti. Nota 6,5
André Henrique
Teve mais ações ofensivas do que os dois titulares sem produzir perigo para a defesa. Nota 5,5
Wagner Leonardo
Entrou para Noriega ir para o meio. Cumpriu o seu papel no fim do jogo. Nota 6,5
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.