Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O resultado levou o Grêmio aos 25 pontos. O próximo jogo do Tricolor será no dia 13 de setembro, na Arena, contra o Mirassol, após a data Fifa.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Volpi

Resolveu nas duas pontas. Realizou duas grandes defesas e ainda marcou o gol de empate. Não dá para pedir mais a um goleiro. Nota 9

Marcos Rocha

Firme na marcação, segurou as investidas de Lino. Nota 7

Noriega

Se esse for o nível de suas atuações, é uma grande contratação. Se multiplicou na frente da área. Tirou tudo por cima, pelo alto. Ainda encaixou grande lançamento no lance que gerou o pênalti. Nota 8

Kannemann

Entrou para o tudo ou nada em todas as divididas. Ficou mais vezes com o tudo do que com o nada. Nota 7,5

Marlon

Teve dificuldades para controlar Varela no primeiro tempo. Nota 6

Cuéllar

Era um jogo para se dedicar a proteger a defesa. Teve êxito na tarefa. Nota 7

Dodi

Virou auxiliar de Marcos Rocha para fechar o lado direito na defesa. Se entregou ao máximo. Nota 6,5

Edenilson

Marcou e tentou levar o time ao ataque. A primeira tarefa teve melhor desempenho. Nota 6

Cristian Olivera

Todo o esforço defensivo do time foi para o lixo com o seu erro que resultou no gol do Flamengo. Muita velocidade, pouco pensamento. Nota 4

Braithwaite

Diligente na marcação, mas não segurou tanto a bola como desejado. Nota 5,5

Carlos Vinícius

Um operário. Se atrapalhou com a bola em alguns momentos, mas se desdobrou bem para ajudar na marcação. Nota 6,5

Aravena

Se a comparação for com Olivera, fez uma grande atuação. Mas de modo geral, apareceu pouco. Nota 5,5

Cristaldo

O empate não passa por ele, embora tenha se apresentado para o jogo. Nota 6

Pavon

Cometeu erro de passe que quase resultou em gol do Flamengo. Depois, fez o cruzamento que gerou o pênalti. Nota 6,5

André Henrique

Teve mais ações ofensivas do que os dois titulares sem produzir perigo para a defesa. Nota 5,5

Wagner Leonardo

Entrou para Noriega ir para o meio. Cumpriu o seu papel no fim do jogo. Nota 6,5