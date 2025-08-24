Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Ceará

O Grêmio desperdiçou a oportunidade de conseguir sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Tricolor, nesta noite de sábado (23), ficou no 0 a 0 com o Ceará na Arena.
Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 24 pontos e se manteve na 13ª posição na tabela. O Grêmio volta a atuar no próximo domingo (31) contra o Flamengo.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio:
Tiago Volpi
Salvou o Grêmio com uma defesa espetacular no segundo tempo. Nota 7
Marcos Rocha
A melhor atuação de um lateral-direito do Grêmio em 2025. Marcou, cruzou e atacou com qualidade. Nota 6,5
Balbuena
Saiu lesionado. Fazia um jogo de segurança. Nota 6
Kannemann
Venceu quase todos os duelos contra Pedro Raul. Nota 6,5
Marlon
Jogou de forma mais contida na defesa. Nota 6
Cuéllar
Controlou o espaço na frente da área do Grêmio. Melhorou a saída de bola da equipe. Nota 7
Alex Santana
Pouco contribuiu com a bola. O que deveria ser seu ponto forte. Nota 5
Edenilson
Perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Jogou em rotação mais baixa que os companheiros. Nota 5,5
Alysson
Um bom primeiro tempo na combinação com Marcos Rocha. Perdeu um gol inacreditável no fim do jogo. Nota 6
Cristian Olivera
Uma atuação de contribuição nula. Outra partida ruim do uruguaio. Nota 5
Braithwaite
Errou quase tudo. Saiu vaiado no minutos finais. Nota 4,5
Wagner Leonardo
Cumpriu bem a tarefa de ser o zagueiro pelo lado direito. Nota 6
Riquelme
Isolado entre os volantes do Ceará. Saiu lesionado aos 28 minutos do segundo tempo. Nota 5,5
André Henrique
Tentou se aproximar de Alysson no lado direito. Nota 6
Aravena
Produziu pouco pelo lado esquerdo. Nota 5,5
Jardiel
Entrou no final. sem nota
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.