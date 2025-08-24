Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Ceará

Grêmio empatou com o Ceará em casa. Arte GZH

O Grêmio desperdiçou a oportunidade de conseguir sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O Tricolor, nesta noite de sábado (23), ficou no 0 a 0 com o Ceará na Arena.

Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 24 pontos e se manteve na 13ª posição na tabela. O Grêmio volta a atuar no próximo domingo (31) contra o Flamengo.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio:

Tiago Volpi

Salvou o Grêmio com uma defesa espetacular no segundo tempo. Nota 7

Marcos Rocha

A melhor atuação de um lateral-direito do Grêmio em 2025. Marcou, cruzou e atacou com qualidade. Nota 6,5

Balbuena

Saiu lesionado. Fazia um jogo de segurança. Nota 6

Kannemann

Venceu quase todos os duelos contra Pedro Raul. Nota 6,5

Marlon

Jogou de forma mais contida na defesa. Nota 6

Cuéllar

Controlou o espaço na frente da área do Grêmio. Melhorou a saída de bola da equipe. Nota 7

Alex Santana

Pouco contribuiu com a bola. O que deveria ser seu ponto forte. Nota 5

Edenilson

Perdeu a melhor chance do primeiro tempo. Jogou em rotação mais baixa que os companheiros. Nota 5,5

Alysson

Um bom primeiro tempo na combinação com Marcos Rocha. Perdeu um gol inacreditável no fim do jogo. Nota 6

Cristian Olivera

Uma atuação de contribuição nula. Outra partida ruim do uruguaio. Nota 5

Braithwaite

Errou quase tudo. Saiu vaiado no minutos finais. Nota 4,5

Wagner Leonardo

Cumpriu bem a tarefa de ser o zagueiro pelo lado direito. Nota 6

Riquelme

Isolado entre os volantes do Ceará. Saiu lesionado aos 28 minutos do segundo tempo. Nota 5,5

André Henrique

Tentou se aproximar de Alysson no lado direito. Nota 6

Aravena

Produziu pouco pelo lado esquerdo. Nota 5,5

Jardiel

Entrou no final. sem nota