O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão 2025, sendo a segunda vez fora de casa. O 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena do Galo, neste domingo (17), aliviou a pressão no Tricolor.
O clube mineiro saiu ganhando, com um belo gol de Gustavo Scarpa. No entanto, o Grêmio virou com gols de Edenilson, Balbuena e Aravena.
O próximo comprimisso do Tricolor será no sábado (23), às 21h, em Porto Alegre, contra o Ceará. O clube gaúcho soma 23 pontos no Brasileirão, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Sem culpa no gol de Scarpa. Uma grande defesa no segundo tempo. Nota 6,5
Ronald
Sofreu com as investidas pelo seu lado no primeiro tempo. Melhorou na segunda etapa. Nota 6
Balbuena
Além de ser o autor do gol da virada, protegeu bem a defesa. Nota 7
Kannemann
Ganhou a maioria dos duelos com Hulk. Muita segurança. Nota 7
Marlon
Vitória passa por sua contribuição. Duas assistências e marcação muito atenta. Nota 7,5
Villasanti
Saiu lesionado no primeiro tempo. Ajudou na marcação. Nota 6
Cuéllar
Fez uma partida de bom nível. Marcou com atenção. Nota 6,5
Edenílson
Empatou o jogo para o Grêmio. Improvisado novamente como meia, fez pouco com a bola rolando. Mais marcador do que armador. Nota 6
Alysson
Fez um duelo muito intenso com Arana. Foi opção de contra-ataques. Nota 5,5
Cristian Olivera
A origem do escanteio do gol da virada nasceu de uma arrancada sua. Nota 6
Carlos Vinícius
A expulsão direta não se justifica nas imagens. Salvou um gol, mas brigou mais do que jogou. Nota 5
Dodi
Melhorou a marcação. Acabou expulso por discussão com Junior Alonso. Nota 5,5
Riquelme
Cavou a expulsão de Cuello. E acertou o passe perfeito para André Henrique fazer a jogada do terceiro gol. Nota 6,5
Alex Santana
Ajudou a fazer a bola sair com qualidade para os contra-ataques. Nota 6
André Henrique
Decisivo para aproveitar a estratégia dos contra-ataques. Boa assistência para Aravena. Nota 6,5
Aravena
Aproveitou bem as duas chances que teve. Parou em Everson na primeira e marcou na segunda. Nota 6,5
Atlético-MG
Scarpa merece a citação de destaque de sua equipe. O meia-atacante marcou um dos golaços da edição de 2025 do Brasileirão. Perigoso nas investidas pelo seu lado.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.