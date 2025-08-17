Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio voltou a vencer no Brasileirão 2025, sendo a segunda vez fora de casa. O 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Arena do Galo, neste domingo (17), aliviou a pressão no Tricolor.

O clube mineiro saiu ganhando, com um belo gol de Gustavo Scarpa. No entanto, o Grêmio virou com gols de Edenilson, Balbuena e Aravena.

O próximo comprimisso do Tricolor será no sábado (23), às 21h, em Porto Alegre, contra o Ceará. O clube gaúcho soma 23 pontos no Brasileirão, abrindo quatro pontos da zona de rebaixamento.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem culpa no gol de Scarpa. Uma grande defesa no segundo tempo. Nota 6,5

Ronald

Sofreu com as investidas pelo seu lado no primeiro tempo. Melhorou na segunda etapa. Nota 6

Balbuena

Além de ser o autor do gol da virada, protegeu bem a defesa. Nota 7

Kannemann

Ganhou a maioria dos duelos com Hulk. Muita segurança. Nota 7

Marlon

Vitória passa por sua contribuição. Duas assistências e marcação muito atenta. Nota 7,5

Villasanti

Saiu lesionado no primeiro tempo. Ajudou na marcação. Nota 6

Cuéllar

Fez uma partida de bom nível. Marcou com atenção. Nota 6,5

Edenílson

Empatou o jogo para o Grêmio. Improvisado novamente como meia, fez pouco com a bola rolando. Mais marcador do que armador. Nota 6

Alysson

Fez um duelo muito intenso com Arana. Foi opção de contra-ataques. Nota 5,5

Cristian Olivera

A origem do escanteio do gol da virada nasceu de uma arrancada sua. Nota 6

Carlos Vinícius

A expulsão direta não se justifica nas imagens. Salvou um gol, mas brigou mais do que jogou. Nota 5

Dodi

Melhorou a marcação. Acabou expulso por discussão com Junior Alonso. Nota 5,5

Riquelme

Cavou a expulsão de Cuello. E acertou o passe perfeito para André Henrique fazer a jogada do terceiro gol. Nota 6,5

Alex Santana

Ajudou a fazer a bola sair com qualidade para os contra-ataques. Nota 6

André Henrique

Decisivo para aproveitar a estratégia dos contra-ataques. Boa assistência para Aravena. Nota 6,5

Aravena

Aproveitou bem as duas chances que teve. Parou em Everson na primeira e marcou na segunda. Nota 6,5

Atlético-MG

Scarpa merece a citação de destaque de sua equipe. O meia-atacante marcou um dos golaços da edição de 2025 do Brasileirão. Perigoso nas investidas pelo seu lado.