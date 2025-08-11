Time perdeu para o lanterna neste domingo (10). Arte GZH

O Grêmio perdeu para o Sport por 1 a 0 neste domingo (10) na Arena. A oitava derrota do Tricolor no Brasileirão manteve a equipe ainda próxima da zona de rebaixamento — 15º colocado, com 20 pontos.

O gol foi marcado logo no começo do segundo tempo por Matheusinho. O Grêmio volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Atlético-MG.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Sem grandes defesas, mas evitou dois gols do Sport. Nota 5,5

Camilo

Foi exposto na improvisação. Perdeu todas as disputas na velocidade. Nota 3

Balbuena

Não vazou pelo alto, mas não ajudou nos combates contra os jogadores mais velozes do Sport. Nota 5

Wagner Leonardo

Fez parte do sistema que não conseguiu marcar Derik Lacerda e Léo Pereira. Nota 5

Marlon

Era para ser um ala. Outra vez não conseguiu atacar. Nota 4,5

Dodi

Perdido na correria para tapar os buracos que se multiplicavam na frente da área. Nota 5

Edenilson

Começou com bons desarmes. Despencou de rendimento e saiu vaiado. Nota 4

Cristian Olivera

Conseguiu boas arrancadas pela direita. Saiu para o ingresso de Carlos Vinícius. Nota 5

Riquelme

Outro jogador sacrificado pelo esquema montado por Mano. Nota 5

Alysson

Improvisado como atacante, mas depois devovido ao meio, pouco fez. Nota 5

Braithwaite

Deu razão aos críticos. Pouco fez para ajudar o time. Nota 4,5

Carlos Vinícius

Mostrou vontade. Duas finalizações no gol do Sport. Nota 6

Aravena

Não fez nenhuma diferença em campo. Completamente perdido no gramado. Nota 4,5

Cristaldo

Lançado em campo por Mano. Acabou sendo volante. Nota 5

Amuzu

Entrou no final. Sem nota

Villasanti