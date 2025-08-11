O Grêmio perdeu para o Sport por 1 a 0 neste domingo (10) na Arena. A oitava derrota do Tricolor no Brasileirão manteve a equipe ainda próxima da zona de rebaixamento — 15º colocado, com 20 pontos.
O gol foi marcado logo no começo do segundo tempo por Matheusinho. O Grêmio volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Atlético-MG.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Sem grandes defesas, mas evitou dois gols do Sport. Nota 5,5
Camilo
Foi exposto na improvisação. Perdeu todas as disputas na velocidade. Nota 3
Balbuena
Não vazou pelo alto, mas não ajudou nos combates contra os jogadores mais velozes do Sport. Nota 5
Wagner Leonardo
Fez parte do sistema que não conseguiu marcar Derik Lacerda e Léo Pereira. Nota 5
Marlon
Era para ser um ala. Outra vez não conseguiu atacar. Nota 4,5
Dodi
Perdido na correria para tapar os buracos que se multiplicavam na frente da área. Nota 5
Edenilson
Começou com bons desarmes. Despencou de rendimento e saiu vaiado. Nota 4
Cristian Olivera
Conseguiu boas arrancadas pela direita. Saiu para o ingresso de Carlos Vinícius. Nota 5
Riquelme
Outro jogador sacrificado pelo esquema montado por Mano. Nota 5
Alysson
Improvisado como atacante, mas depois devovido ao meio, pouco fez. Nota 5
Braithwaite
Deu razão aos críticos. Pouco fez para ajudar o time. Nota 4,5
Carlos Vinícius
Mostrou vontade. Duas finalizações no gol do Sport. Nota 6
Aravena
Não fez nenhuma diferença em campo. Completamente perdido no gramado. Nota 4,5
Cristaldo
Lançado em campo por Mano. Acabou sendo volante. Nota 5
Amuzu
Entrou no final. Sem nota
Villasanti
Entrou no final. Sem nota