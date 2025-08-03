Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Fluminense

Arte GZH

O Grêmio perdeu para o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (2), no Maracanã, em partida válida pela 18º rodada do Brasileirão.

Com três desfalques — Marlon, Cristian Olivera e Gustavo Martins —, o time de Mano Menezes foi à campo com a missão de conquistar a segunda vitória consecutiva. No entanto, em nenhum momento o Grêmio deu a entender que poderia sair vencedor do Rio de Janeiro.

Foi um jogo morno, com mais chances de gol do Fluminense. O lado esquerdo sofreu com Serna que, com Everaldo, deu um susto atrás do outro aos gremistas. O gol saiu no finalzinho do primeiro tempo dos pés do centroavante fluminense.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Podia ter feito melhor no lance do gol do Fluminense. Optou por ficar parado ao invés de sair do gol. Nota 5

João Lucas

Saiu lesionado. Nos 45 minutos em que esteve em canto foi presa fácil para Everaldo. Sofreu na bola aérea. Nota 5

Kannemann

Apresentou a entrega de sempre, levou um drible desconcertante de Everaldo. Ainda assim, melhor do que seus companheiros de defesa. Nota 5,5

Wagner Leonardo

Perdeu diversas vezes pelo alto. No lance do gol, a movimentação aconteceu às suas costas. Nota 4,5

Lucas Esteves

Durante o primeiro tempo não conteve os avanços de Serna. Nota 5

Dodi

Noite para esquecer. Perdeu a disputa do rebote no gol do Fluminense. Depois, cometeu pênalti bobo em Canobbio. Nota 4

Villasanti

Ser substituído no intervalo resume bem a atuação. Quase não apareceu em 45 minutos. Nota 5,5

Alysson

Foi quem mais tentou. No primeiro tempo, o único lance de perigo gremista foi uma iniciativa pessoal dele. Nota 6

Riquelme

Foi mais vítima do time do que um problema em si. Porém, seu empenho não resultou em grandes lances. Nota 6

Pavon

Seu esforço não foi o suficiente para uma boa atuação. Nota 5,5

Braithwaite

A bola não chega nele, e ele não vai até a bola. O resultado é uma atuação que não faz jus ao seu status. Nota 5

Camilo

Entrou para compor a lateral. Mesmo que o Fluminense tenha atacado pouco, achou espaço no seu setor. Nota 5,5

Edenilson

Uma cabeçada perigosa é pouco para o Grêmio, mas mais que boa parte de seus companheiros. Nota 5,5

Cristaldo

Entrou para ser o criativo do time, mas joga em uma velocidade que não lhe permite criar nada. Nota 4,5

Aravena

Pouco acrescentou. Nota 5,5

Jardiel

Entrou no fim. Sem nota

Após um período de baixa, Everaldo voltou a marcar pelo Fluminense. São três gols em dois jogos.