Contra o Grêmio, Fluminense encerra "semana Gre-Nal" e tenta se recuperar no Brasileirão

O Fluminense ganhou um respiro após vencer o Inter na Copa do Brasil, mas segue pressionado. Isso porque, no Brasileirão, o time tem quatro derrotas consecutivas desde a volta da boa campanha no Mundial.
Assim, o adversário do Grêmio neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, precisa da vitória. Os resultados negativos contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo derrubaram o time para a 12ª posição na tabela e pressionaram Renato Portaluppi.
Ambiente
O resultado positivo na Copa do Brasil ameniza a pressão, mas as derrotas consecutivas ainda pesam. Essa é a avaliação de Felipe Siqueira, editor-assistente de esporte de O Globo.
— A vitória sobre o Inter aumenta a confiança dos jogadores, ainda mais por conta da boa atuação. Por isso, um resultado positivo o quanto antes é fundamental para o Fluminense virar a chave da crise para a sequência da temporada — afirmou.
Outro fator que complica o ambiente é o histórico. Em 2024, o Fluminense sofreu com a ameaça do rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro.
Para o setorista do Fluminense no Jornada 1902, Victor Lessa, a vitória contra o Inter resulta em tranquilidade, mas não alivia totalmente.
— O Fluminense passou por um sufoco muito grande no ano passado. O torcedor, de uma forma geral, tem um medo muito grande de ver essa história se repetir — pontuou.
E que um eventual resultado negativo no sábado traria a pressão novamente sobre o time.
— Se perde para o Grêmio, volta todo o ambiente ruim de novo — resume.
O time para sábado
Desde a volta do Mundial, Renato tem feito mudanças para diminuir o desgaste dos jogadores. A tendência, até por conta do compromisso contra o Inter pela volta da Copa do Brasil, na quarta (6), é que isso volte a acontecer.
— O que dá para prever é uma boa rotação de peças, porque o "mata-mata" é uma boa oportunidade, ainda mais com o resultado no primeiro jogo — afirmou.
Nomes como Cano e Ganso, que não começaram a partida contra o Inter, podem ser utilizados para preservar algum jogador que iniciou no Beira-Rio.
— É difícil até estipular o "11 ideal" do Flu hoje em dia, por conta das mudanças jogo a jogo. Por exemplo, não dá para saber se o centroavante titular é Cano ou Everaldo — afirmou.
Segundo Lessa, a necessidade de um resultado positivo torna improvável a escalação de um time completamente reserva contra o Grêmio.
— O Fluminense precisa muito ganhar o jogo no Maracanã, até pela situação do adversário na tabela. Acho difícil que o Renato poupe todo o time titular — destacou.
A situação dos laterais
A lateral-esquerda tem sido um problema para Renato. Renê e Fuentes, os dois jogadores da posição, estão lesionados e seguem como dúvidas contra o Grêmio.
No Fla-Flu, no dia 20 de julho, Renato jogou com três zagueiros, com Ignácio, Thiago Silva e Freytes. Contra o Inter, Guga jogou improvisado pelo lado do campo.
De acordo com Siqueira, Renê encontra-se em transição para treinar com o elenco, após lesão no calcanho esquerdo. Já Fuentes teve dores no posterior da coxa esquerda no treino da última terça-feira (29), antes da viagem a Porto Alegre, e será reavaliado na volta ao Rio.
— Vai depender dos treinos para Renê e dos exames para Fuentes — explicou.
Lessa, por outro lado, mostra-se pessimista quanto a utilização dos jogadores contra o Grêmio:
— A chance é grande de os dois não estarem à disposição — declarou.
As últimas quatro derrotas do Flu no Brasileirão
- Fluminense 0 x 2 Cruzeiro - 17/07
- Flamengo 1 x 0 Fluminense - 20/07
- Fluminense 1 x 2 Palmeiras - 23/07
- São Paulo 3 x 1 Fluminense - 27/07