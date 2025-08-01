Contra o Grêmio, Fluminense encerra "semana Gre-Nal" e tenta se recuperar no Brasileirão

Renato conquistou vitória importante contra o Inter na Copa do Brasil na tentativa de resgatar moral do Fluminense para a sequência do Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

O Fluminense ganhou um respiro após vencer o Inter na Copa do Brasil, mas segue pressionado. Isso porque, no Brasileirão, o time tem quatro derrotas consecutivas desde a volta da boa campanha no Mundial.

Assim, o adversário do Grêmio neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, precisa da vitória. Os resultados negativos contra Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo derrubaram o time para a 12ª posição na tabela e pressionaram Renato Portaluppi.

Ambiente

O resultado positivo na Copa do Brasil ameniza a pressão, mas as derrotas consecutivas ainda pesam. Essa é a avaliação de Felipe Siqueira, editor-assistente de esporte de O Globo.

— A vitória sobre o Inter aumenta a confiança dos jogadores, ainda mais por conta da boa atuação. Por isso, um resultado positivo o quanto antes é fundamental para o Fluminense virar a chave da crise para a sequência da temporada — afirmou.

Outro fator que complica o ambiente é o histórico. Em 2024, o Fluminense sofreu com a ameaça do rebaixamento até o fim do Campeonato Brasileiro.

Para o setorista do Fluminense no Jornada 1902, Victor Lessa, a vitória contra o Inter resulta em tranquilidade, mas não alivia totalmente.

— O Fluminense passou por um sufoco muito grande no ano passado. O torcedor, de uma forma geral, tem um medo muito grande de ver essa história se repetir — pontuou.

E que um eventual resultado negativo no sábado traria a pressão novamente sobre o time.

— Se perde para o Grêmio, volta todo o ambiente ruim de novo — resume.

O time para sábado

Desde a volta do Mundial, Renato tem feito mudanças para diminuir o desgaste dos jogadores. A tendência, até por conta do compromisso contra o Inter pela volta da Copa do Brasil, na quarta (6), é que isso volte a acontecer.

— O que dá para prever é uma boa rotação de peças, porque o "mata-mata" é uma boa oportunidade, ainda mais com o resultado no primeiro jogo — afirmou.

Nomes como Cano e Ganso, que não começaram a partida contra o Inter, podem ser utilizados para preservar algum jogador que iniciou no Beira-Rio.

— É difícil até estipular o "11 ideal" do Flu hoje em dia, por conta das mudanças jogo a jogo. Por exemplo, não dá para saber se o centroavante titular é Cano ou Everaldo — afirmou.

Segundo Lessa, a necessidade de um resultado positivo torna improvável a escalação de um time completamente reserva contra o Grêmio.

— O Fluminense precisa muito ganhar o jogo no Maracanã, até pela situação do adversário na tabela. Acho difícil que o Renato poupe todo o time titular — destacou.

A situação dos laterais

Titular no Mundial, Renê depende de avaliação física para enfrentar o Grêmio. Marcelo Gonçalves / Fluminense

A lateral-esquerda tem sido um problema para Renato. Renê e Fuentes, os dois jogadores da posição, estão lesionados e seguem como dúvidas contra o Grêmio.

No Fla-Flu, no dia 20 de julho, Renato jogou com três zagueiros, com Ignácio, Thiago Silva e Freytes. Contra o Inter, Guga jogou improvisado pelo lado do campo.

De acordo com Siqueira, Renê encontra-se em transição para treinar com o elenco, após lesão no calcanho esquerdo. Já Fuentes teve dores no posterior da coxa esquerda no treino da última terça-feira (29), antes da viagem a Porto Alegre, e será reavaliado na volta ao Rio.

— Vai depender dos treinos para Renê e dos exames para Fuentes — explicou.

Lessa, por outro lado, mostra-se pessimista quanto a utilização dos jogadores contra o Grêmio:

— A chance é grande de os dois não estarem à disposição — declarou.

As últimas quatro derrotas do Flu no Brasileirão