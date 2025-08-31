Contra o Flamengo no Maracanã, Grêmio busca feito inédito no Brasileirão de 2025

Noriega será uma das novidades gremistas para a partida. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um teste de fogo espera pelo Grêmio neste domingo (31). A partir das 16h, no Maracanã, Mano Menezes e seus comandados terão pela frente o Flamengo como adversário. Um time que vem de seis vitórias consecutivas, incluindo uma goleada de 8 a 0 sobre o Vitória na última rodada, e com craques disponíveis em todas as posições à disposição de Filipe Luis. Um desafio que testará a solidez que um time que ainda patina para se encontrar no Brasileirão.

A lesão de Balbuena força que uma das novidades do Tricolor desta janela de transferências precise estar em campo neste domingo. Erick Noriega, contratado para jogar como volante, será utilizado por Mano Menezes como zagueiro. A posição não é novidade na carreira do jogador, que foi utilizado como defensor no Alianza Lima-PER e em outras passagens de sua carreira, mas o desafio logo de cara exigirá bom rendimento do reforço.

— A posição em que ele teve seu melhor desempenho este ano foi como meio-campista. Porque ele tem uma boa saída, ele tem uma boa leitura de cobertura e tudo mais. Ele também tem um bom jogo aéreo, isso também é importante em um zagueiro. E também tem uma boa leitura de jogo na hora de antecipar os rivais. No um contra um ele é muito forte, é muito rápido, então isso o ajuda a sempre vencer os duelos — comentou Renato Landivar, jornalista no Peru.

Fla invicto

A campanha de mandante do Flamengo deixa pouca margem de dúvidas para quem não acredita no poderio da equipe carioca. Em 11 jogos no Maracanã, a equipe fez nove vitórias e empatou apenas duas vezes. São 31 gols marcados contra apenas dois sofridos. Até agora, só o Inter e o Mirassol conseguiram vazar a defesa flamenguista na competição. Só o Botafogo, em um jogo que terminou empatado em 0 a 0, não sofreu gols.

Uma das dificuldades do Grêmio longe de casa é proteger o próprio gol. Após 10 jogos fora da Arena no Brasileirão, o Tricolor sofreu 17 gols. Só Fluminense, Vitória e Juventude levaram mais gols quando jogam como visitante. A equipe carioca sofreu 19, os baianos levaram 20 e a equipe da Serra Gaúcha foi vazada 29 vezes.

Mas além dessa dificuldade de proteger o próprio gol, atacar o adversário tem se mostrado outra tarefa complicada. Mano explicou que a ênfase dessa semana seria tentar encontrar soluções para o problema de fazer sua equipe jogar de forma mais organizada e ofensiva.

— Depois do jogo que fizemos contra o Sport, quando saímos tristes, fizemos uma partida melhor como equipe. Esse é o ponto de partida que acredito que a análise vai caminhar. Essa é a que vamos levar. Falei aos jogadores isso. Quando saímos do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje saímos com um jogo bem jogado, com limitações. E como vamos trabalhar para as resolver. Essa é a direção em que vamos caminhar — apontou, após o empate em 0 a 0 com o Ceará.

Enquanto Arthur seguirá fora da lista de alternativas, o Grêmio precisará encontrar uma solução para conter o poderio do Flamengo. Uma última pedreira no caminho gremista antes da parada da data Fifa de setembro. Quando a comissão técnica terá mais 10 dias para encontrar soluções e fazer ajustes na equipe.