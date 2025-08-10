Contra a pressão: o que está em jogo para o Grêmio na partida contra o Sport

Técnico Mano Menezes é cobrado por torcedores por falta de melhor rendimento da equipe. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O fim do primeiro turno chegou. Na despedida da primeira metade do Brasileirão, o Grêmio volta a conviver com a pressão por bons resultados. Um novo tropeço no domingo pode trazer cobranças por mudanças no clube.

Para evitar que o cenário se confirme, a partir das 20h30min deste domingo (10), o Tricolor recebe o Sport na Arena. Um jogo que pode decidir muito do que será o restante do ano no clube gaúcho.

Lanterna do campeonato, sem nenhuma vitória após 16 jogos, o Sport tem sido pedra no sapato gremista quando vem a Porto Alegre. Nos últimos 10 anos de jogos na Arena, a equipe pernambucana venceu quatro vezes. Com um empate e apenas duas vitórias gremistas.

Na história do estádio, em uso desde 2013, os pernambucanos só ficam atrás de Palmeiras e Flamengo. Ambos venceram cinco vezes em Porto Alegre. O Corinthians também conseguiu quatro triunfos como visitante.

Vitória aliviará pressão

Por isso que será importante para a continuidade do trabalho de Mano Menezes que o domingo termine com vitória. O técnico tem sido franco em suas manifestações sobre não ter encontrado ainda uma formação que consiga bom rendimento. Mas na avaliação do técnico, o problema segue sendo tático e técnico. Não passa pela motivação dos atletas.

— Não tenho o que reclamar da entrega da equipe nos dois últimos jogos. Acho que a equipe se entregou para tentar fazer o resultado. Me parece óbvio que a nossa questão nos últimos jogos, quando faltou alguma coisa, não foi entrega. Foi um jogo mais qualificado para a gente ou levar com mais tranquilidade aquilo que construímos no início — disse o treinador, após a derrota para o Fluminense.

Críticas a Mano Menezes

A pressão é evidente no ambiente do clube. Mesmo após a vitória sobre o Fortaleza quebrar a sequência de cinco jogos sem vencer após o Mundial de Clubes, contando a eliminação para o Alianza Lima no período, a derrota para o Fluminense voltou a trazer críticas sobre o trabalho da atual comissão técnica.

Mano mostrou na coletiva após perder para a equipe carioca que estava incomodado com erros da equipe. O técnico falou que o gol sofrido no Maracanã foi "ridículo". E cobrou uma outra postura de alguns dos seus jogadores.

— A gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A. O adversário também tem dificuldade para jogar e joga. A gente também tem que ter essa coragem para jogar um passe curto. Jogador de meio milhão de reais tem que jogar marcado, a gente sempre fala isso. É a Série A. É a exigência da Série A — criticou.

Duas eliminações em casa

Mano comandou o Grêmio em 10 jogos na Arena. Apesar da invencibilidade, e do título da Recopa Gaúcha, são duas eliminações dentro da casa gremista. Os empates com CSA e Alianza Lima encerraram a participação do clube na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, respectivamente.