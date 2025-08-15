Contra a crise, Mano deve apostar em formação com três volantes no Grêmio contra o Atlético-MG

Mano deve definir no treino desta sexta-feira (15) a escalação para o jogo contra o Atlético-MG. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois das conversas dos últimos dias, é hora de colocar em prática algumas das medidas discutidas na semana. Por isso, Mano Menezes estuda mexer na equipe do Grêmio para o jogo deste domingo, às 16h, contra o Atlético-MG.

Para tentar estabilizar a equipe, que só não sofreu gols na disputa da Recopa Gaúcha desde a retomada das competições após a Copa do Mundo de Clubes, a comissão técnica estuda voltar a escalar um trio de volantes para dar sustentação ao meio-campo. Mesmo que Edenilson possa ser improvisado novamente como meia.

A tendência é de que uma nova versão da equipe seja utilizada para tentar pontuar no gramado sintético da casa atleticana. Um modelo mais cascudo, de maior poder de marcação, e sem a figura de um meia de origem. Uma repetição da primeira escalação utilizada pelo treinador.

Na estreia contra o Godoy Cruz, repetindo o time que empatou no Gre-Nal, o técnico usou Edenilson de meia e Monsalve como ponta pela esquerda. E a dupla Dodi e Villasanti na proteção da defesa.

— Aquilo que escolhi precisa ser revisto em alguns aspectos, a equipe não está conseguindo nem se defender bem, nem atacar bem. Eu só acredito que a recuperação passa primeiro por uma segurança defensiva, e hoje não temos ela. Como equipe, a gente precisa melhorar essa parte coletiva, de entendimento do que a gente quer fazer, para fazer bem feito — apontou Mano, após a derrota para o Sport.

Time mais fechado

São 22 jogos sob o comando da atual comissão técnica. Em três deles, Mano apostou na ideia que deve ser repetida contra o Atlético-MG para iniciar as partidas. Depois da estreia, o treinador usou esse modelo na derrota para o Alianza Lima por 2 a 0 e no empate em 1 a 1 com o Vasco.

Para o comentarista do Grupo Globo, Carlos Eduardo Mansur, a aposta indica uma tentativa de resguardar a equipe. Mas o risco é que o time fique sem a articulação para atacar o Atlético-MG.

— Essa solução tem sido bem difícil, né? Primeiro assim, eu acho que a prioridade deve estar sendo tentar equilibrar, estancar um pouco a sangria de um time que tomou 24 gols em 18 jogos. Não combina com a carreira do Mano Menezes esses números. Acredito que essa formação pode tentar equilibrar um pouco, tentar dar um pouco mais de solidez, mas acho que faz falta articulação. Edenilson é um jogador que pode ter chegada, pode ter condição de bola, um pouco de chegada à frente, mas não é um articulador — disse o comentarista.