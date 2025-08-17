Contra a crise, Grêmio encara o Atlético-MG em Belo Horizonte

Mano Menezes fez ajustes na equipe titular do Grêmio após a derrota para o Sport. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois de uma semana de muita pressão e conversas, o Grêmio volta a campo. Neste domingo, às 16h, o Tricolor enfrenta o Atlético-MG na Arena do Galo.

A partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, é tratada como chance de reverter a expectativa ruim sobre a sequência do trabalho de Mano Menezes após a derrota para o Sport. Um novo tropeço, no entanto, aumentará a intensidade das críticas ao trabalho da comissão técnica.

Antes da bola rolar, a convicção da direção gremista é pela continuidade do trabalho de Mano. O departamento de futebol entende que o técnico deve seguir no comando mesmo em caso de outra derrota. Até pela circunstâncias do confronto deste final de semana.

Uma série de desfalques atrapalhou o planejamento da comissão técnica para a partida. Sem nenhum lateral-direito de origem à disposição, já que João Lucas e João Pedro ainda estão em recuperações de lesões, o treinador do Grêmio deve seguir improvisando na função. Camilo é um dos favoritos para começar a partida. Lesionado, Gustavo Martins também fica de fora deste compromisso.

Mudança no ataque

Outro desfalque importante também alterou o planejamento. Mas no caso de Braithwaite, a ausência é mais no sentido de preservação. Tratando dores no pé direito, o centroavante forçou o terceiro cartão amarelo contra o Sport para não atuar no gramado sintético da Arena do Galo. Será o primeiro jogo do Grêmio no local desde a mudança do campo natural para o piso artificial.

Mano deve apostar em um sistema de marcação mais reforçado, com três volantes de origem no meio-campo. Dodi, Villasanti e Cuéllar são as alternativas prioritárias, mas Edenilson também pode receber chance no setor. No ataque, sem Braithwaite, Carlos Vinícius será o titular.

Galo com foco dividido

O Atlético-MG fez mistério da escalação até o final de semana. Após vencer de virada o Godoy Cruz por 2 a 1, na noite da última quinta-feira, o time mineiro fez apenas atividades de recuperação física até o sábado.