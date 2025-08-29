Confira quais jogadores estão no departamento médico do Grêmio e quando devem voltar aos gramados

Villasanti foi operado e desfalca o Grêmio para o restante da temporada. Bruno Flores / Agência RBS

Apenas com o Campeonato Brasileiro para disputar, o Grêmio vive momento instável na temporada e ocupa a 14ª posição com 24 pontos, cinco à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. O elenco treinado por Mano Menezes não apresenta o estilo de jogo mais convincente e ainda tem de lidar com jogadores lesionados.

Atualmente, o Departamento Médico gremista conta com sete jogadores, sendo que três não devem retornar em 2025: Rodrigo Ely, lesionado desde abril, e Villasanti e Balbuena, que se machucaram neste mês.

Quanto a Monsalve, Gustavo Martins, João Lucas e Riquelme, a previsão de retorno é para esta temporada entre setembro e outubro.

Confira os jogadores no Departamento Médico do Grêmio

Rodrigo Ely

O zagueiro teve uma lesão no dia 14 de abril, na partida contra o Flamengo pela terceira rodada do Brasileirão. Na ocasião, o jogador rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo.

No dia 24 de abril, Rodrigo Ely passou por cirurgia. Na época, a previsão de retorno era de oito meses. Ou seja, ele só deve voltar aos gramados em 2026.

Villasanti

É um dos casos mais graves. O volante teve duas lesões confirmadas na partida contra o Atlético-MG, no dia 17 de agosto, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi constatada a ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco. Em ambos os casos, no joelho esquerdo.

Villasanti passou por cirurgia na terça-feira (26), em São Paulo, conduzida por um médico da seleção paraguaia. O Grêmio trabalha com a possibilidade de contar com o jogador entre seis e oito meses.

Balbuena

Outro caso delicado, o zagueiro sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito na partida contra o Ceará, no sábado (23), da 21ª rodada do Brasileirão. O atleta foi operado na terça-feira (26), em Porto Alegre.

A estimativa é de que fique fora dos gramados por quatro meses, o que afastará o zagueiro do restante da temporada.

Monsalve

O meia sofreu uma luxação no ombro no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, contra o Alianza Lima, no dia 16 de julho. Ele passou por cirurgia uma semana depois.

Na época, a estimativa era de contar com o atleta entre seis e oito semanas. Sendo assim, estima-se que ele retorne aos gramados em setembro, mas ainda sem uma data confirmada.

Gustavo Martins

É mais um jogador do sistema defensivo que está afastado. Na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, no dia 29 de julho, em jogo atrasado da 14ª rodada do Brasileirão, o atleta foi substituído com dores musculares.

Foi constatada uma lesão grau 2-B na coxa direita. Na época, a previsão de retorno do zagueiro era de quatro semanas. Sendo assim, a tendência é que ele retorne contra o Mirassol, no dia 13 de setembro, após a data Fifa.

Riquelme

Em ascensão no elenco gremista, o jovem de 19 anos sofreu uma lesão grau 2-b no bíceps femoral da coxa direita no empate sem gols contra o Ceará, no sábado (23), pela 21ª rodada do Brasileirão.

O prazo estimado para retorno está entre quatro a oito semanas. Portanto, ele só deve voltar a atuar em outubro.

João Lucas

O lateral-direito teve uma lesão muscular grau 2-b no bíceps femoral da coxa esquerda durante a partida contra o Fluminense, no dia 2 de agosto, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.