Confira o calendário de jogos do Grêmio até a próxima data Fifa

Tricolor enfrentará três adversários até o fim de agosto. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Mantido no cargo, Mano Menezes impôs um "limite a curto prazo" para que o Grêmio apresente evolução. O calendário impõe uma sequência de três jogos a cada fim de semana, antes da próxima parada de data Fifa.

A primeira apresentação será apenas no próximo domingo (17), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Para os mineiros, o confronto cairá entre os duelos com o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. Assim, titulares poderão ser preservados.

Depois disso, o Tricolor volta à Arena, onde receberá o Ceará no dia 23 (sábado). Antes de viajar a Porto Alegre, porém, o time comandado por Léo Condé enfrentará o Bahia, em Salvador, pela semifinal da Copa do Nordeste.

Por fim, o último compromisso antes da pausa no Brasileirão será contra o Flamengo, no Maracanã, dia 31 (domingo). Assim como o Grêmio, os cariocas virão de uma semana cheia para treinos.

Data Fifa

A próxima data Fifa está programada para ocorrer entre 1º a 9 de setembro, quando serão disputadas as últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O primeiro jogo do Grêmio após a retomada será contra o Mirassol, na Arena. A data do jogo ainda não foi agendada pela CBF, mas deve ocorrer no fim de semana de 13 ou 14 de setembro.

Classificação

Atualmente, o Tricolor ocupa o 15º lugar na tabela de classificação, com 20 pontos — quatro à frente do Vasco, que abre o Z-4 (mas que tem um jogo a menos).

Confira os jogos do Grêmio:

17/8 (domingo): Atlético-MG x Grêmio

23/8 (sábado): Grêmio x Ceará

31/8 (domingo): Flamengo x Grêmio

13 ou 14/9 (sábado ou domingo): Grêmio x Mirassol *

*Jogo ainda sem data divulgada pela CBF