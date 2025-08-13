Confira a nota de Marcelo Marques sobre desistência do Grêmio por Roger Guedes

Gaúcho de 28 anos Roger Guedes / Al Rayyan,Divulgação

A negociação do Grêmio com o Al Rayyan por Roger Guedes foi encerrada nesta quarta-feira (13), com a desistência do clube gaúcho em relação ao atacante de 28 anos.

Por meio de nota, o empresário Marcelo Marques, avalista do negócio, confirmou a informação.





O valor ofertado foi de 10 milhões de euros, aproximadamente R$ 63 milhões, e mais bônus de 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) em metas esportivas. No entanto, os cataris não quiseram negociar o atacante.

Confira a nota divulgada a respeito da negociação com Roger Guedes

Acho que esta transparência com o torcedor é fundamental.

Depois de avaliarmos este nome em conjunto com os dirigentes do clube, e eu disponibilizar os recursos para realizar o negócio (€ 10 milhões), infelizmente não houve uma evolução da negociação junto ao Al-Rayyan, que não demonstra interesse em se desfazer do jogador no momento. E eu entendo que o Grêmio não pode aguardar mais para realizar os investimentos na equipe.