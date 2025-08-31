Grêmio

Momento decisivo
Confira a análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Flamengo

Ayrton Lucas bloqueou cruzamento de Pavon com o braço, e árbitro assinalou a infração no Maracanã

