Confira a análise do pênalti marcado para o Grêmio contra o Flamengo

O segundo tempo do duelo entre Flamengo e Grêmio teve um momento decisivo aos 37 minutos. Pavon recebeu pela direita e fez o cruzamento para a área. A bola acabou batendo no braço de Ayrton Lucas, que estava na cobertura.
O árbitro Paulo César Zanovelli marcou a penalidade em campo, sem necessidade de revisão pelo VAR.
Tiago Volpi assumiu a cobrança e bateu com firmeza, deslocando Rossi. O goleiro gremista deixou tudo igual no placar do Maracanã, 1 a 1. Foi o terceiro goleiro da história a marcar pelo Grêmio.
Análise de Diori Vasconcelos
O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, avaliou o lance como penalidade indiscutível:
— Pênalti bem marcado. Pavon faz o cruzamento, Ayrton Lucas está cobrindo por ali e acaba bloqueando a bola com o braço. Pênalti marcado em campo, sem a menor possibilidade de interferência do árbitro de vídeo.
