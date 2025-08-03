Confira a análise do pênalti marcado para o Fluminense contra o Grêmio

Everaldo bateu o pênalti sofrido por Canobbio, mas acertou na trave. LUCAS MERÃON / Flickr FLUMINENSE F.C.

O segundo tempo do confronto entre Fluminense e Grêmio foi marcado por um lance polêmico. O Fluminense vencia por 1 a 0 quando, aos 25 minutos, Dodi tentou afastar a bola na área, mas acabou acertando a perna de Canobbio, que caiu no gramado.

Inicialmente, Lucas Paulo Torezin mandou seguir. Porém, após a revisão do VAR, foi assinalado pênalti para o Fluminense.

O lance gerou reclamações dos jogadores do Grêmio, mas as imagens mostraram o contato do volante gremista na perna do adversário.

Everaldo foi para a cobrança e bateu forte, mas a bola explodiu na trave, mantendo o placar em 1 a 0 para o time carioca.

Análise do Diori

O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, avaliou o lance como penalidade clara:

— Dodi deu um pontapé na perna do jogador. Foi uma jogada constrangedora do Dodi dentro da área. Pênalti claro, não marcado pela arbitragem. Como eu disse, ou o Canobbio é muito bom ator ou realmente foi chutado dentro da área. Penalidade que será marcada no VAR — resumiu Diori antes da confirmação do árbitro.

