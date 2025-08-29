Como o Grêmio pode causar incômodo ao Flamengo

Flamengo vem de goleada de 8 a 0 sobre o Vitória. Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

O Grêmio vai ao Maracanã neste domingo (31) encarar o Flamengo em um duelo que preocupa a torcida diante do grande momento rubro-negro. No setor ofensivo, Filipe Luís tem nomes como Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta e Plata à disposição.

Apesar do ataque forte, o time carioca tem jogadores mais atrás no campo que também precisam ser contidos pelo Tricolor para causar dificuldade aos donos da casa. Parar o Flamengo é um grande desafio para qualquer time sul-americano no momento.

O time de Filipe Luís domina o Brasileirão, onde é líder, tem o melhor ataque e a defesa menos vazada. O Rubro-Negro tem saldo 35, maior do que o número de gols do segundo melhor ataque, o Cruzeiro, que balançou as redes 34 vezes na competição.

Desde a volta do Mundial de Clubes, o Flamengo entrou em campo 13 vezes por Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. A equipe só não marcou gol em suas duas derrotas, para Santos e Atlético-MG, ambas por 1 a 0. Foram 24 gols marcados no período.

Os pontos-chave

O Flamengo tem alguns pontos-chave para o seu sucesso. Um deles está na constante pressão para recuperar a bola. Foi por esse princípio que Filipe Luís decidiu abrir mão do artilheiro Pedro em muitos jogos, como no confronto com o Inter pela Libertadores. O camisa entrega menos nessa pressão que nomes como Bruno Henrique e Plata.

Outro ponto determinante para o domínio que o Flamengo costuma impor nos jogos está na saída de bola. Os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz são determinantes para isso.

Não por acaso, os dois são os jogadores com maior média de passes certos do Brasileirão. Léo Pereira tem 72,4 passes completos por jogo enquanto Léo Ortiz acerta 68,3 por partida.

À frente deles, Filipe Luís conta com uma dupla de volantes que se afirmou a partir da vitória de 3 a 1 sobre o Inter, no Beira-Rio: Jorginho e Saúl. O primeiro muitas vezes recua entre os zagueiros para auxiliar na saída, mas se adianta depois, sendo sempre opção para receber passes quando os homens mais de frente não encontram progressão. Já Saúl é o volante que tem o passe e também um desarme que já liga a jogada.

É natural que Mano Menezes pense em um time com linhas mais baixas para tentar proteger sua área no Maracanã. No entanto, o Grêmio precisará em alguns momentos subir um pouco sua marcação e não permitir que os volantes e os zagueiros rubro-negros tenham liberdade.

Se o Tricolor permitir que Léo Ortiz e Léo Pereira invadam o campo de ataque com liberdade, a defesa gremista certamente sofrerá.

Flamengo no Brasileirão

20 jogos

Melhor ataque: 44 gols marcados (2,2 por jogo)

Melhor defesa: 9 gols sofridos (0,5 por jogo)

Maior média de posse de bola: 62,1%

Mais passes certos por jogo: 514

Mais chutes certos por jogo: 6,1

Maior média de dribles por jogo: 9,2

Mais jogos sem sofrer gol: 12