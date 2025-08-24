Como meia ex-Inter se naturalizou português, disputou Copa do Mundo e entrou na mira do Grêmio

Otávio disputou 283 partidas pelo Porto. MIGUEL RIOPA / AFP / AFP

Sondado pelo Grêmio, Otávio iniciou a carreira no Inter. Revelado na base colorada, estreou profissionalmente em 2012 e deixou o Beira-Rio em 2014, a caminho do Porto, de Portugal.

Negociado por 7 milhões de euros, começou na equipe B, disputando a Segunda Liga. As boas atuações despertaram o interesse de clubes da primeira divisão, e em janeiro de 2015 foi cedido ao Vitória de Guimarães. O vínculo foi renovado, e ele ficou no clube para a temporada 2015-16, fazendo 27 jogos, cinco gols e oito assistências.

De volta ao Porto, enfrentou dificuldades iniciais e, no ano seguinte, sofreu com lesões que o afastaram dos gramados, período em que a equipe conquistou o Campeonato Português. O protagonismo veio a partir das temporadas 2017-18 e 2019-20, chegando a ser premiado na seleção do campeonato.

Passaporte europeu

O desempenho rendeu interesse da seleção de Portugal e o jogador se naturalizou português. Pelo time nacional, disputou as Eliminatórias, a Copa do Mundo de 2022 e a Liga das Nações da UEFA de 2024-25.

O bom momento no Porto se prolongou. Em 2021-22, renovou contrato e foi eleito o melhor jogador da equipe. Na temporada seguinte, conquistou o prêmio de Jogador Mais Valioso da Primeira Liga. Ao todo, foram 283 partidas com a camisa do clube.

Novo desafio

No dia 19 de agosto de 2023, foi contratado pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita por cerca de 60 milhões de euros. A transferência tornou-se a maior venda da história do Porto, superando a de Éder Militão para o Real Madrid, em 2019, por 50 milhões de euros. Com a mudança, o Inter recebeu cerca de RS 7 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

Otávio atua há duas temporadas pelo time da Arábia Saudita. Em 2024-25, disputou 28 jogos da Liga Saudita, com um gol e cinco assistências, mas perdeu espaço após a chegada do técnico Jorge Jesus.