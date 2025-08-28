Como Mano pode montar o meio-campo do Grêmio com a chegada de Arthur

Arthur está em Porto Alegre desde segunda-feira. Jonathan Heckle / Agencia RBS

O pacote de reforços do Grêmio antes do término da janela de transferências tem a confirmação da volta de Arthur. O volante campeão da Libertadores de 2017 chegou a Porto Alegre na segunda-feira (25) e será o principal reforço do técnico Mano Menezes para o restante da temporada.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta como ele poderá jogar no meio-campo gremista.

Ainda que em um modelo diferente, Mano Menezes usa atualmente o mesmo sistema 4-2-3-1 que Renato Portaluppi usava em 2017. Assim, o encaixe mais simples para Arthur seria ao lado de Cuéllar, formando a dupla de volantes atrás de um meia, que pode ser o garoto Riquelme, Cristaldo ou Edenilson, como Mano utilizou no último compromisso contra o Ceará.

Arthur na Libertadores 2017

Arthur teve Jailson como parceiro contra o Lanús na Argentina. TacticalPad / Reprodução

Arthur ao lado de Cuéllar

Mano tem usado o 4-2-3-1 como principal esquema no Grêmio. TacticalPad / Reprodução

Uma alternativa para Mano usar Arthur seria alterar o posicionamento do trio de meio-campo, passando a ter um homem só na frente da zaga.

Esse nome seria Cuéllar, com Arthur jogando adiantado ao lado de outro meio-campista. O sistema mudaria para o 4-3-3 ou 4-1-4-1. Foi assim que ele jogou no Barcelona.

Arthur (8) em um trio de meias no Barcelona. Sofascore / Reprodução

Uma hipótese menos indicada para Mano usar Arthur é manter o 4-2-3-1 com ele como o meia. Isso iria contra o que Arthur tem feito na carreira.

Na Fiorentina e no Girona ele chegou a jogar como primeiro volante na ideia de ter maior qualidade na abertura do meio-campo.

Arthur (6) como primeiro volante na Fiorentina. Sofascore / Reprodução

Com Arthur, o Grêmio vai ganhar um volante com bom passe e que tem como ponto forte o jogo associativo, com aproximações dos companheiros. Caberá a Mano encontrar a melhor forma de potencializar o principal reforço tricolor na temporada.