Como Mano pode montar o meio-campo do Grêmio com a chegada de Arthur

O pacote de reforços do Grêmio antes do término da janela de transferências tem a confirmação da volta de Arthur. O volante campeão da Libertadores de 2017 chegou a Porto Alegre na segunda-feira (25) e será o principal reforço do técnico Mano Menezes para o restante da temporada.
O Desenho Tático de Zero Hora projeta como ele poderá jogar no meio-campo gremista.
Ainda que em um modelo diferente, Mano Menezes usa atualmente o mesmo sistema 4-2-3-1 que Renato Portaluppi usava em 2017. Assim, o encaixe mais simples para Arthur seria ao lado de Cuéllar, formando a dupla de volantes atrás de um meia, que pode ser o garoto Riquelme, Cristaldo ou Edenilson, como Mano utilizou no último compromisso contra o Ceará.
Arthur na Libertadores 2017
Arthur ao lado de Cuéllar
Uma alternativa para Mano usar Arthur seria alterar o posicionamento do trio de meio-campo, passando a ter um homem só na frente da zaga.
Esse nome seria Cuéllar, com Arthur jogando adiantado ao lado de outro meio-campista. O sistema mudaria para o 4-3-3 ou 4-1-4-1. Foi assim que ele jogou no Barcelona.
Uma hipótese menos indicada para Mano usar Arthur é manter o 4-2-3-1 com ele como o meia. Isso iria contra o que Arthur tem feito na carreira.
Na Fiorentina e no Girona ele chegou a jogar como primeiro volante na ideia de ter maior qualidade na abertura do meio-campo.
Com Arthur, o Grêmio vai ganhar um volante com bom passe e que tem como ponto forte o jogo associativo, com aproximações dos companheiros. Caberá a Mano encontrar a melhor forma de potencializar o principal reforço tricolor na temporada.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.