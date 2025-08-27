Como funciona a montagem das chapas para renovação do Conselho Deliberativo do Grêmio

Primeira etapa da disputa será a eleição de conselheiros. Camila Hermes / Agencia RBS

Com a desistência do empresário Marcelo Marques de concorrer à presidência do Grêmio, as eleições gremistas voltam a esquentar. Também ganha peso a primeira parte do processo eleitoral gremista, a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

As chapas interessadas em concorrer precisam realizar até sexta-feira (29) suas inscrições. A eleição será realizada em 27 de setembro. Os eleitos exercerão mandato que vai até 2031.

Na inscrição, cada chapa deve apresentar nominata com 150 candidatados e 30 suplentes. Por tanto, são apresentados 180 nomes.

A lista de candidatos é numerada. Para que uma chapa tenha seus nomes eleitos, é preciso superar a cláusula de barreira de 15% dos votos válidos. O número de eleitos de cada uma das chapas será proporcional aos votos recebidos.

Por exemplo, se uma chapa tiver direito a 30 conselheiros, os primeiros 30 nomes da nominata de inscrição serão eleitos.

Como funciona a eleição do Grêmio

A eleição gremista é dividida em três etapas. A primeira está marcada para 27 de setembro, quando ocorre a eleição para a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

Depois da renovação de parte do Conselho, os movimentos formais para a eleição presidencial terão início. A publicação de edital também é o primeiro passo, o que deve ocorrer no início de novembro.

A eleição presidencial deve ocorrer, segundo o estatuto, na segunda quinzena de novembro. Os candidatos com mais de 20% dos votos, dentro do universo de 343 conselheiros, avançam para a assembleia de associados.

Após 10 dias da promulgação do resultado no Conselho Deliberativo, os sócios votarão pela internet. O clube oferecerá o modelo de voto presencial na Arena.

O calendário das eleições no Grêmio em 2025